  Втори българин може да вземе участие на Мейджъра в Кьолн

Втори българин може да вземе участие на Мейджъра в Кьолн

  • 22 апр 2026 | 17:31
  • 102
  • 0
Втори българин може да вземе участие на Мейджъра в Кьолн

Организаторите на предстоящия Мейджър по Counter-Strike от ESL съобщиха съставите за предстоящия гореспоменат голям турни, като повечето отбори ще разчитат на треньори, резерви или млади таланти като заместници.

В някои случаи тези "резерви" ще играят от самото начало - катоФин "karrigan" Андересен за Falcons, xelex за MOUZ и  fer за Gaimin Gladiators.

От обявлението на ESL стана ясно, че можем да видим втори българин - освен Алекс "Rainwaker" Петров от Monte, в съставите на отборите.

Тимът на GamerLegion, който ще стартира от първия етап, е обявил Денис "Grashog" Христов за заместник. Към момента той е помощник-треньор в клуба.

Снимка: GamerLegion

