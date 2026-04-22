Q&A с Неманя Видич
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. eSports състезател получи доживотна забрана да участва в турнири

eSports състезател получи доживотна забрана да участва в турнири

  • 22 апр 2026 | 10:24
  • 220
  • 0
eSports състезател получи доживотна забрана да участва в турнири

Междунароната Комисия за почтеност в електронните спортове (ESIC) наложи доживотна забрана на състезателя по Counter-Strike Маурицио "MAUschine" Уебер за участие в професионални турнири.

Решението идва след инцидент на шампионата CAGGTUS в Лайпциг, където германецът удари свой опонент на сцената. Въпреки че първоначално получи 10-годишно наказание от организаторите, ESIC определи поведението като недопустимо и наложи най-тежката възможна санкция.

"Въпреки че не вземаме решения въз основа на обществените реакции, видимостта на подобно поведение само подчертава необходимостта от решителни действия.

ESIC няма да позволи поведение от този характер да бъде нормализирано, омаловажавано или оправдавано при каквито и да било обстоятелства", се казва в официалното изявление на Комисията.

