Nuclear TigeRES се изплъзна на българите от Acend в битката за плейофите от NODWIN Clutch Series 7

  • 20 апр 2026 | 17:52
  • 167
  • 0
Българите от Acend претърпяха поражение от руския отбор Nuclear TigeRES с 1:2 (13-7, 6-13, 4-13) в предпоследния си шанс за класиране на турнира по Counter-Strike - NODWIN Clutch Series 7. По този начин Теодор "SPELLAN" Николов и компания остават с един шанс за класиране на плейофите.

Двубоят започна силно за българите на Inferno, където те направиха перфектно второ полувреме. Последваха обаче силни Ancient и Dust 2 от страна на "тигрите", които и ги класираха за плейофната фаза на шампионата. Въпреки загубата и Skrimo, и h4rn записаха силни представяния и си тръгнаха с по 41 елиминации.

Снимка: Acend

