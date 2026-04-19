Vitality не остави шансове на Spirit и вдигна трофея от Intel Grand Slam и IEM Рио

Отборът на Vitality продължи доминацията си в Counter-Strike 2, след като триумфира в IEM Рио 2026 с победа с 3:0 (16-13, 13-10, 13-5) срещу руския Team Spirit. Така "пчеличките" си спечелиха втора награда от Intel Grand Slam и 295, 000 долара, докато "драконите" си тръгват с $170,000 от наградния фонд.

Двубоят започна на Mirage, като се изиграха две равностойни половини, след които Vitality съумя да обърне и да спечели продълженията поради силна игра на Робин "ροπζ" Кул. След това "пчеличките" спечелиха Nike отново след обрат и Dust 2, на който доминацията на Vitality бе тотална, а победата - гарантирана.

ropz и Матьо "ZywOo" Ербо бяха на върха, като записаха съответно по 62 и 59 елиминации и 1.38 и 1.36 рейтинг. Данил "donk" Кришковец пък направи K/D от 49/59 и бе единственият без негативен рейтинг от тима на "драконите".

Снимка: HLTV

