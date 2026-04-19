MOUZ съобщи за редица рокади в състава си по CS2

  • 19 апр 2026 | 13:25
Отборът на MOUZ по Counter-Strike предприе сериозни промени в състава след разочароващото начало на сезона. Организацията изпрати на пейката Лудвиг "Brollan" Бролин и Джими "Jimpphat" Сало.

На тяхно място ще бъдат привлечени Адриан "xelex“" Винце от академията MOUZ NXT и Юстинас "jL" Лекавичюс, който ще играе под наем от Natus Vincere.

Дориан "xertioN" Берман пък ще стане новия лидер на състава. Решението е част от стратегията на клуба да даде нов импулс и да развива млади таланти.

Въпреки това, за Мейджъра в Кьолн MOUZ няма да може да използва пълния си обновен състав заради правилата, като Brollan временно ще се завърне за турнира, а jL ще пропусне надпреварата.

Снимка: MOUZ

Още от eSports

Силна игра на Димитър "Skrimo" Янулов донесе победа на Acend в NODWIN Clutch Series

  • 18 апр 2026 | 16:24
  • 1230
  • 0
Легендарният Габриел "FalleN" Толедо слага край на кариерата си през 2026

  • 18 апр 2026 | 10:37
  • 1189
  • 0
Важна победа за българите от Acend в NODWIN Clutch Series 7

  • 17 апр 2026 | 18:04
  • 599
  • 0
Heretics залагат на джънгъл от академията си

  • 17 апр 2026 | 16:10
  • 822
  • 0
ECSTATIC прави големи промени в състава си

  • 17 апр 2026 | 12:25
  • 353
  • 0
FaZe обяви новия си тренор, който се оказа познат на българската сцена в Counter-Strike

  • 17 апр 2026 | 10:23
  • 584
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 491
  • 5
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 13717
  • 23
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 9786
  • 7
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 10722
  • 20
Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 11088
  • 12
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 51755
  • 210