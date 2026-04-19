MOUZ съобщи за редица рокади в състава си по CS2

Отборът на MOUZ по Counter-Strike предприе сериозни промени в състава след разочароващото начало на сезона. Организацията изпрати на пейката Лудвиг "Brollan" Бролин и Джими "Jimpphat" Сало.

We are making the following roster changes effective immediately. Our roster will be as follows for the next three tournaments:



Astana and Shanghai:



• xelex

• Spinx

• torzsi

• xertioN (IGL)

• jL (On loan from NAVI)



Cologne Major:



• xelex

• Spinx

• torzsi

• Brollan… pic.twitter.com/tHG7odkNmz — MOUZ (@mousesports) April 18, 2026

На тяхно място ще бъдат привлечени Адриан "xelex“" Винце от академията MOUZ NXT и Юстинас "jL" Лекавичюс, който ще играе под наем от Natus Vincere.

Дориан "xertioN" Берман пък ще стане новия лидер на състава. Решението е част от стратегията на клуба да даде нов импулс и да развива млади таланти.

Въпреки това, за Мейджъра в Кьолн MOUZ няма да може да използва пълния си обновен състав заради правилата, като Brollan временно ще се завърне за турнира, а jL ще пропусне надпреварата.

Снимка: MOUZ