Два "български" финала в Световната купа по спортна аеробика

Българските състезатели се класираха за два финала на Световната купа по спортна аеробика в японската столица Токио.

При жените Борислава Иванова влиза сред осемте най-добри, които утре ще спорят за медалите, с четвърти по сила резултат от квалификациите 18.850 точки. С най-висока оценка е Анастасия Курашвили (Украйна) - 20.400.

На смесени двойки Борислава Иванова и Христо Манолов са пети в пресявките с 18.700 точки.

Александър Мишинков не успя да попадне на финалите при мъжете, след като остана 12-и в квалификациите с 18.200. Испанецът Мигел Мане е с най-висока оценка - 20.250 точки.

В пресявките участваха 26 жени, 20 мъже индивидуално и 18 смесени двойки.

"Състезанието беше много дълго - 12 часа. И трите съчетания може да бъдат изиграни по-добре, защото направиха грешки и то средни грешки, няма груби грешки. С груби грешки на финал не може да влезеш. Разликите са много малки, утре ще бъде много оспорвано на финалите", каза за БТА Димитрина Къндева, председател на Съюза по аеробика.