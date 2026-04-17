Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя на Световната купа в Атина

Три българки ще играят във втория ден на турнира на сабя жени на Световната купа по фехтовка в Атина. На пътеките в гръцката столица излизат 204 сабльорки от 39 държави. Сред тях са и пет българки - Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева, Ралица Гаджева и Йоана Илиева.

Илиева, която е номер 3 в световната ранглиста, се включва по право директно във втория ден от надпреварата.

Днес за място сред най-добрите 64, спориха останалите четири българки. Вероника Василева (Свечников) излезе от групите с пет победи и една загуба. Отличната й игра я нареди на 11-то място сред участничките в групите и я класира директно за втория ден на състезанието.

Емма Нейкова (Свечников) записа в групите 2-3. В първия кръг от предварителните елиминации тя победи Зузана Порада от Полша с 15:12, а в следващия надделя над Чиара Мормиле от Италия с 15:9 и се класира сред най-добрите 64.

Белослава Иванова (ЦСКА) излезе от групите с четири успеха и две поражения. В първия кръг от предварителните елиминации тя отстъпи пред Алка Суни Валатупарамбил от Индия с 11:15 и зае 107-о място в крайното класиране.

Ралица Гаджева (Младост) постигна 1-5 в груповата фаза, с което раздели 169-170-а позиция с Марина Паизи от Гърция, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре са боевете на най-добрите 64 в турнира, които ще определят медалистите. Йоана Илиева ще стартира срещу Виктория Граудинс от Германия, Емма Нейкова ще играе срещу Ха-йон Джон от Република Корея, а Вероника Василева излиза срещу Сиобхан Съливан от САЩ.