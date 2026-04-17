Три девойки ще представят България на Европейското по художествена гимнастика

  • 17 апр 2026 | 20:30
Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика изслуша и с решение номер 1, протокол 432 от 17.04.2026 г. утвърди предложението на старши треньора на национален отбор девойки индивидуално Кристина Илиева за състава за Европейското първенство във Варна 2026, което ще се проведе в края на месец май.

За България ще участват Сияна Алекова (обръч), Александра Петрова (топка) и Деа Емилова (бухалки и лента).

Предложението е съобразено с хода на подготовката, моментното състояние на националния отбор, както и с представянето на състезателките на контролни и международни състезания. Взета е предвид и поставената стратегическа цел - постигане на максимален резултат и борба за златен медал.

"На всички състезателки беше предоставена равнопоставена възможност за място в отбора. Изборът е направен въз основа на задълбочен анализ на оценките за трудност и крайните оценки, постигнати в условия на висока конкуренция и в присъствието на международни съдии с висока категория, като водещ критерий е компонентът „трудност“, който има ключово значение за крайния резултат", написаха от федерацията във Фейсбук.

Съставът при жените ще бъде определен допълнително.

Още от Гимнастика

Стилиян Николова е временно втора в многобоя на Световната купа в Баку

Стилиян Николова е временно втора в многобоя на Световната купа в Баку

  • 17 апр 2026 | 15:59
  • 752
  • 0
Яница Динева стана шампионка в многобоя на турнира "Нови звезди"

Яница Динева стана шампионка в многобоя на турнира "Нови звезди"

  • 16 апр 2026 | 22:04
  • 1122
  • 0
БФ Скокове на батут подготвя четирима състезатели за Игрите през 2028 година

БФ Скокове на батут подготвя четирима състезатели за Игрите през 2028 година

  • 16 апр 2026 | 13:59
  • 632
  • 0
Смъмриха руска гимнастичка заради поведението ѝ в София

Смъмриха руска гимнастичка заради поведението ѝ в София

  • 16 апр 2026 | 05:15
  • 2040
  • 3
Обявиха носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година“ в художествената гимнастика

Обявиха носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година“ в художествената гимнастика

  • 15 апр 2026 | 19:54
  • 892
  • 0
Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

  • 15 апр 2026 | 10:41
  • 458
  • 0
Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 53053
  • 153
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 16641
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 65812
  • 31
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 25762
  • 30
Вихрено първо полувреме донесе по една точка за Локо (Горна Оряховица) и Янтра

Вихрено първо полувреме донесе по една точка за Локо (Горна Оряховица) и Янтра

  • 17 апр 2026 | 19:55
  • 8736
  • 2
Втора лига на живо: без голове в Русе

Втора лига на живо: без голове в Русе

  • 17 апр 2026 | 20:15
  • 38481
  • 34