Три девойки ще представят България на Европейското по художествена гимнастика

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика изслуша и с решение номер 1, протокол 432 от 17.04.2026 г. утвърди предложението на старши треньора на национален отбор девойки индивидуално Кристина Илиева за състава за Европейското първенство във Варна 2026, което ще се проведе в края на месец май.

За България ще участват Сияна Алекова (обръч), Александра Петрова (топка) и Деа Емилова (бухалки и лента).

Предложението е съобразено с хода на подготовката, моментното състояние на националния отбор, както и с представянето на състезателките на контролни и международни състезания. Взета е предвид и поставената стратегическа цел - постигане на максимален резултат и борба за златен медал.

"На всички състезателки беше предоставена равнопоставена възможност за място в отбора. Изборът е направен въз основа на задълбочен анализ на оценките за трудност и крайните оценки, постигнати в условия на висока конкуренция и в присъствието на международни съдии с висока категория, като водещ критерий е компонентът „трудност“, който има ключово значение за крайния резултат", написаха от федерацията във Фейсбук.

Съставът при жените ще бъде определен допълнително.