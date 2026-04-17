България е на 12-а позиция в многобоя след първия ден на Световната купа в Баку

Ансамбълът на България допусна грешки в съчетанието с пет топки и заема 12-а позиция в многобоя след първия ден на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова бяха оценени с 21.150 точки (9.700трудност, 6.600 артистичност, 5.150 изпълнение, 0.300 наказание).

Временното класиране след първия уред се оглавява от Испания с 27.200 точки, пред Израел с 26.700 и Русия (неутрален статут) с 26.550 - резултати, които подчертават високото ниво и сериозната конкуренция в надпреварата.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше част от панела за трудност с уред.

Утре предстои съчетанието с обръчи и бухалки, което ще бъде решаващо за крайното класиране в многобоя и ще определи медалистите.

Стилиян Николова е временно втора в многобоя на Световната купа в Баку

