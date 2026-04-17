Стилиян Николова е временно втора в многобоя на Световната купа в Баку

Българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева показаха съчетанията си с бухалки и с лента на третата за сезона Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Николова е временно на втора позиция в многобоя след поток A, B и C. Българката има сбор от 55.500 точки (28.000 на бухалки и 27.500 на лента), като записа втори по сила резултат и на двата уреда и почти сигурно си гарантира място на финалите.

Брезалиева заема временното 11-о място в многобоя с 51.950 (27.050 на бухалки и 24.900 на лента). До момента тя е седма на бухалки и осма на лента.

Началото в подреждането е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 57.000 точки (29.100 на обръч и 27.900 на топка), а топ 3 се допълва от Меитал Сумкин (Израел) с 55.300 (27.300 на бухалки и 28.000 на лента).

Предстоят изиграванията с бухалки и лента от поток D, където ще стартират европейската шампионка Таисия Онофрийчук (Украйна), София Рафаели (Италия), Тахмина Икромова (Узбекистан), Маргарита Колосов (Германия), Вера Туголукова (Кипър) и други.

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес е в панела за изпълнение на лента.

По-късно днес ансамбълът на България ще покаже съчетанието си с пет топки.