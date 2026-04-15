Геша: Помогнахме им да ни разбият

Марица (Милево) записа най-големия успех в съществуването си. На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, селекцията на Иван Кочев разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред Sportal.bg .

„Контраатаката е силното оръжие на Марица (Милево). Ние влязохме в тяхното русло и ни разбиха. Рано ни вкараха гол. Ние моментално се втурнахме да изравним. Оголихме средата на терена и най-лошото се случи. Молех се първото полувреме да завърши само 0:2, за да коригираме играта си на почивката и да направим обрат през втората част. Първата обаче се оказа много дълга и непоправимото стана. Играли успешно срещу по-силни противници. Срещу Марица (Милево) обаче го направихме наивно, глупаво, недисциплинирано“.