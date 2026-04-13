  • 13 апр 2026 | 20:51
Българите завоюваха осем медала от турнир по спортна аеробика в Словакия

Българските състезатели завоюваха осем медала от международния турнир по спортна аеробика в Братислава (Словакия).

Националите спечелиха четири златни, едно сребърно и три бронзови отличия. В надпреварата участваха представители на 15 държави.

Във възрастова група 9-11 години индивидуално момичета Александра Калинова стана шампионка, а трета е Рая Чобанова.

В категория тройки Александра Калинова, Мирослава Митева и Яна Господинова заеха второ място, а шести са Белослава Несторова, Марая Момчилова и Вивиан Димова.

При групите златото спечелиха Яна Господинова, Мирослава Митева, Александра Калинова, Теодора Александрова, Никол Николаева, а четвърти, само на 0.50 от медала, останаха Микаела Галончева, Йоана Вачкова, Вивиан Димова, Марая Момчилова, Йоана-София Димитрова.

В категория аероденс на първо място са Микаела Галончева, Йоана Вачкова, Яна Господинова, Вивиан Димова, Марая Момчилова, Теодора Александрова, Белослава Несторова и Йоана-София Димитрова.

Във възрастова група 12-14 години индивидуално девойки шампионка стана Диана Тенева, а трета се нареди Николета Сарафимова. При смесените двойки Николай Любенов и Ива Колева взеха бронз.

Два бронзови медала за българските състезатели на Европейското по скокове на батут

