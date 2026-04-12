PGL обяви турнир в Клуж-Напока с награда от един милион долара

Големият организатор на турнири по електронни спортове - PGL, обяви детайли за един от шампионатите си за следващата 2027 година.

Става въпрос за битката в румънския град Клуж-Напока, който ще бъде втория турнир на PGL за сезона след откриването в Букурещ.

PGL Клуж-Напока ще се проведе между 11 и 21 февруари. Надпреварата ще завърши с плейофи в "BT Arena", а общият награден фонд наброява един милион долара, плюс още $300,000 VRS бонуси за участвашите топ отбори.

Общо 16 тима ще участват - 14 чрез покани по VRS и още 2 от европейска квалификация.