PGL обяви турнир в Клуж-Напока с награда от един милион долара

  • 12 апр 2026 | 21:37
Големият организатор на турнири по електронни спортове - PGL, обяви детайли за един от шампионатите си за следващата 2027 година.

Става въпрос за битката в румънския град Клуж-Напока, който ще бъде втория турнир на PGL за сезона след откриването в Букурещ.

PGL Клуж-Напока ще се проведе между 11 и 21 февруари. Надпреварата ще завърши с плейофи в "BT Arena", а общият награден фонд наброява един милион долара, плюс още $300,000 VRS бонуси за участвашите топ отбори.

Общо 16 тима ще участват - 14 чрез покани по VRS и още 2 от европейска квалификация.

Още от eSports

След краха на FaZe легендата karrigan ще търси успехи в богатия Falcons

  • 12 апр 2026 | 19:05
  • 339
  • 0
Американският Marsborne поднови състава си

  • 12 апр 2026 | 12:07
  • 706
  • 0
Играч от EG Black остави CS2

  • 12 апр 2026 | 10:18
  • 597
  • 0
Младите играчи на FUT победиха Astralis в първата си голяма победа на LAN турнир

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 1487
  • 1
The MongolZ нямаше проблеми срещу 3DMAX и си спечелиха брозна в Букурещ

  • 11 апр 2026 | 18:52
  • 543
  • 0
regali търси нов отбор

  • 11 апр 2026 | 11:07
  • 834
  • 0
Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 43596
  • 89
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 18241
  • 92
Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

  • 12 апр 2026 | 21:00
  • 2678
  • 0
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 12687
  • 10
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 5775
  • 31
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 10192
  • 4