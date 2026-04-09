G2 остава без лидера си за IEM Рио

  • 9 апр 2026 | 10:25
Отборът на G2 Esports ще играе на IEM Рио без своя лидер Неманя "huNter-" Ковач, който е с контузия в крака. Като негов заместник ще се включи Вилиус "tAk" Касараускас от академията G2 Ares.

Така капитанската роля ще бъде отговорност на SunPayus, който ще бъде подпомаган от NertZ. Очаква се huNter- да се завърне за следващите турнири, след като tAk направи своя дебют на върха.

Турнирът в Рио започва още другата седмица, като "самураите" ще срещнат тима на Gentle Mates още в понеделник в първия си мач от група "А". Победителят в шампионата ще си тръгне от Бразилия със 125 000 долара.

Снимка: HLTV

Още от eSports

Силна игра на Християн "REDSTAR" Пиронков не бе достатъчна за продължаване на българите от rottweilers в битката за LORGAR Rankings

Силна игра на Християн "REDSTAR" Пиронков не бе достатъчна за продължаване на българите от rottweilers в битката за LORGAR Rankings

  • 8 апр 2026 | 23:01
  • 835
  • 0
Купата на наициите по електронни спортове обяви още едно голямо заглавие в програмата си

Купата на наициите по електронни спортове обяви още едно голямо заглавие в програмата си

  • 8 апр 2026 | 15:50
  • 587
  • 0
Чудесната игра на Георги "Jorko" Митев не бе достатъчна на FOKUS в битката за оцеляване в PGL Букурещ

Чудесната игра на Георги "Jorko" Митев не бе достатъчна на FOKUS в битката за оцеляване в PGL Букурещ

  • 8 апр 2026 | 13:50
  • 401
  • 0
INFINITE привлече Blytz в състава си по CS2

INFINITE привлече Blytz в състава си по CS2

  • 8 апр 2026 | 11:00
  • 330
  • 0
Затворените квалификации за Lorgar Rankings не започнаха добре за българите от rottweilers

Затворените квалификации за Lorgar Rankings не започнаха добре за българите от rottweilers

  • 7 апр 2026 | 23:03
  • 703
  • 0
Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер ще стане играчът с най-много участия на Мейджър

Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер ще стане играчът с най-много участия на Мейджър

  • 7 апр 2026 | 17:53
  • 796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 650
  • 0
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 10883
  • 5
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 7216
  • 27
Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 3058
  • 4
В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

  • 9 апр 2026 | 07:00
  • 2978
  • 1
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 2599
  • 9