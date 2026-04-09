G2 остава без лидера си за IEM Рио

Отборът на G2 Esports ще играе на IEM Рио без своя лидер Неманя "huNter-" Ковач, който е с контузия в крака. Като негов заместник ще се включи Вилиус "tAk" Касараускас от академията G2 Ares.
Така капитанската роля ще бъде отговорност на SunPayus, който ще бъде подпомаган от NertZ. Очаква се huNter- да се завърне за следващите турнири, след като tAk направи своя дебют на върха.
Турнирът в Рио започва още другата седмица, като "самураите" ще срещнат тима на Gentle Mates още в понеделник в първия си мач от група "А". Победителят в шампионата ще си тръгне от Бразилия със 125 000 долара.
