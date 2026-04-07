Един от най-титулуваните In-Game Leader-и в световния Counter-Strike - Дан "apEX" Мадасклер, ще стане играчът с най-много участия на Мейджър турнири с настъпването на шампионата в Кьолн през юни.
В момента и apEX, и Фин "karrigan" Андерсен от FaZe Clan имат по 21 Мейджър участия. Сметките вече със сигурност изключват тимът на karrigan - FaZe Clan - от турнира в Кьолн, което ще направи Мадасклер единственият играч с 22 участия на шампионати от подобен ранг.
Хавард "rain" Нигаард пък е трети с 19 участие. Друго легендарно име - Габриел "FalleN" Толедо, ще изравни Питър "dupreeh" Размусен, който също остава извън сметките за Мейджъра в Кьолн.
