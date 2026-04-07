Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер ще стане играчът с най-много участия на Мейджър

Един от най-титулуваните In-Game Leader-и в световния Counter-Strike - Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер, ще стане играчът с най-много участия на Мейджър турнири с настъпването на шампионата в Кьолн през юни.

В момента и apEX, и Фин "karrigan" Андерсен от FaZe Clan имат по 21 Мейджър участия. Сметките вече със сигурност изключват тимът на karrigan - FaZe Clan - от турнира в Кьолн, което ще направи Мадасклер единственият играч с 22 участия на шампионати от подобен ранг.

Хавард "rain" Нигаард пък е трети с 19 участие. Друго легендарно име - Габриел "⁠FalleN⁠" Толедо, ще изравни Питър "⁠dupreeh⁠" Размусен, който също остава извън сметките за Мейджъра в Кьолн.

Снимка: StarLadder