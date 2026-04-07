  • 7 апр 2026 | 17:53
Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер ще стане играчът с най-много участия на Мейджър

Един от най-титулуваните In-Game Leader-и в световния Counter-Strike - Дан "⁠apEX⁠" Мадасклер, ще стане играчът с най-много участия на Мейджър турнири с настъпването на шампионата в Кьолн през юни.

В момента и apEX, и Фин "karrigan" Андерсен от FaZe Clan имат по 21 Мейджър участия. Сметките вече със сигурност изключват тимът на karrigan - FaZe Clan - от турнира в Кьолн, което ще направи Мадасклер единственият играч с 22 участия на шампионати от подобен ранг.

Хавард "rain" Нигаард пък е трети с 19 участие. Друго легендарно име - Габриел "⁠FalleN⁠" Толедо, ще изравни Питър "⁠dupreeh⁠" Размусен, който също остава извън сметките за Мейджъра в Кьолн.

Снимка: StarLadder

Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин, участник на Мейджър

FaZe продължава да пропада след елиминация от PGL Букурещ

Metizport официално привлече Питър "stanislaw" Яргус

Wildcard с бивш съотборник на Цветелин Димитров победи FOKUS на Георги Митев в Букурещ

Господството на FaZe приключи, отборът ще пропусне Мейджъра в Кьолн

LCS с исторически сплит без никакви промени

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

