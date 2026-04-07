17-годишен българин и отборът му елиминираха легендарни играчи в Букурещ

Младият български талант Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS елиминираха легендите Олександър "s1mple" Косталиев и Денис "electroNic" Шарипов от PGL Букурещ 2026 след победа с 2:0 (13-3, 13-10) в елиминационен двубой от Swiss фазата на турнира в румънската столица.

FOKUS се справи страхотно на Anicent, където тотално надигра съперника, а на вторият Overpass също спечели след силно начало. 17-годишният българин записа K/D от 32/20 и 1.37 рейтинг. На върха бе Матео "Matheos" Пришлин с 35 елиминации и 1.49 рейтинг.

Утре Митев и компания излизат за задължителна победа срещу EYEBALLERS от 10:00 ч.

