Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

  • 25 март 2026 | 22:26
Мъж, който е изпратил расистки обидни съобщения на английската националка Джес Картър по време на Европейското първенство по футбол за жени миналата година, е осъден на шест седмици затвор, замененис 12 месеца условно.

Мъжът се призна за виновен в изпращането на расистко обидно съобщение до Картър в социалните мрежи по време на турнира. Той също така получи четиригодишна забрана за футболни мачове, 10 дни общественополезен труд и тримесечен полицейски час.

„Този случай трябва да бъде сурово напомняне за така наречените клавиатурни воини: онлайн действията имат последствия“, каза Джон Моран от Кралската прокуратура.

„Този тип обиди в социалните мрежи няма да бъдат толерирани. Тези, които разпространяват омраза, на или извън терена, ще бъдат изправени пред правосъдието.“

Полицията арестува мъжа през август, след като 28-годишната футболистка заяви, че е получила расистки съобщения в профила си в TikTok по време на Европейското първенство за жени, което Англия спечели, побеждавайки Испания след дузпи на финала.

Снимки: Imago

