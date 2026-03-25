Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

Мъж, който е изпратил расистки обидни съобщения на английската националка Джес Картър по време на Европейското първенство по футбол за жени миналата година, е осъден на шест седмици затвор, замененис 12 месеца условно.

Мъжът се призна за виновен в изпращането на расистко обидно съобщение до Картър в социалните мрежи по време на турнира. Той също така получи четиригодишна забрана за футболни мачове, 10 дни общественополезен труд и тримесечен полицейски час.

„Този случай трябва да бъде сурово напомняне за така наречените клавиатурни воини: онлайн действията имат последствия“, каза Джон Моран от Кралската прокуратура.

A man has avoided prison after being given a suspended sentence for sending malicious and hateful social media messages to England and Gotham FC defender Jess Carter during the 2025 European Championship.



Nigel Dewale, 59, had pleaded guilty to one count of malicious…

„Този тип обиди в социалните мрежи няма да бъдат толерирани. Тези, които разпространяват омраза, на или извън терена, ще бъдат изправени пред правосъдието.“

Полицията арестува мъжа през август, след като 28-годишната футболистка заяви, че е получила расистки съобщения в профила си в TikTok по време на Европейското първенство за жени, което Англия спечели, побеждавайки Испания след дузпи на финала.

Снимки: Imago