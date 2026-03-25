Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

Мъж, който е изпратил расистки обидни съобщения на английската националка Джес Картър по време на Европейското първенство по футбол за жени миналата година, е осъден на шест седмици затвор, замененис 12 месеца условно.
Мъжът се призна за виновен в изпращането на расистко обидно съобщение до Картър в социалните мрежи по време на турнира. Той също така получи четиригодишна забрана за футболни мачове, 10 дни общественополезен труд и тримесечен полицейски час.
„Този случай трябва да бъде сурово напомняне за така наречените клавиатурни воини: онлайн действията имат последствия“, каза Джон Моран от Кралската прокуратура.
„Този тип обиди в социалните мрежи няма да бъдат толерирани. Тези, които разпространяват омраза, на или извън терена, ще бъдат изправени пред правосъдието.“
Полицията арестува мъжа през август, след като 28-годишната футболистка заяви, че е получила расистки съобщения в профила си в TikTok по време на Европейското първенство за жени, което Англия спечели, побеждавайки Испания след дузпи на финала.
