Netflix пусна трейлър за скандала с "ан*лните перли" в шахмата

Netflix пусна трейлър за предстоящия си документален филм Untold: Chess Mates (Неразказано: шахматни дружки) което предизвика силни реакции в шахматния свят по-малко от месец преди премиерата му.

71-секундният клип, публикуван на 10 март, дава първи поглед към филма, който разглежда скандала между гросмайсторите Магнус Карлсен и Ханс Нийман след Sinquefield Cup 2022 в Сейнт Луис – събитие, което разтърси шахматния свят и попадна в заглавията на медиите по целия глобус.

Премиерата на документалния филм е насрочена за 7 април, а тийзърът вече е събрал над 400 000 гледания.

„Целият ми живот и кариера бяха унищожени“, казва Нийман в трейлъра. „Ще трябва да живея с факта, че във всеки разговор за шах, който водя, в крайна сметка ще се стига до разговор за ан*лни перли.“

В тийзъра се появява и Карлсен, който си спомня реакцията си по време на скандала.

Гросмайсторът с аналните перли имал над 100 измами

„Имах чувството, че не играя срещу човек.“

Нийман добавя:

„Той е достигнал ниво на параноя, което не е нормално.“

The truth, reckoning, and revolution is upon us. Netflix April 7th! pic.twitter.com/pNqt0omqRA — Hans Niemann (@HansMokeNiemann) February 24, 2026

Карлсен все още не е коментирал публично трейлъра. Нийман обаче публикува няколко съобщения в X (Twitter) в дните след обявяването на филма, като първото беше именно промоция на документалния филм.

Нийман участва и в Prague Chess Festival Masters 2026 между 25 февруари и 6 март, където завърши осми от десетима участници с резултат 4 от 9 точки.

There has been a lot of misinformation about what happened at the Sinquefield Cup and the events that followed.



Because of the upcoming Netflix documentary, there were limits to what I could publicly say until now. With the documentary about to be released, it’s time to set the… — Hans Niemann (@HansMokeNiemann) March 13, 2026

По-късно той повтори и цитат от трейлъра, който също присъства във филма.

В петък той публикува по-дълъг пост, в който говори за това, което нарича дезинформация около Sinquefield Cup. Той също така спомена участието на Карлсен в подкаста на Джо Роугън, където норвежецът за първи път публично обсъди скандала.

22-годишният шахматист заяви, че иска „да постави нещата на мястото им“, и обяви планове да участва в серия подкасти, за да представи своята версия на събитията.

„Като се има предвид колко много Роугън говори по темата, смятам, че е особено важно да имам възможност да гостувам в неговия подкаст и да се изкажа директно“, каза той.

Трейлърът предизвика и множество дискусии онлайн, включително в тема в Reddit с над 130 коментара. Реакциите там бяха смесени. Някои потребители изразиха любопитство как документалният филм ще представи Нийман – особено дали ще покаже по-конфликтната версия на гросмайстора, която се появи по време на най-напрегнатия период на скандала през 2023–2024 г.

Един потребител написа:

„Интересно ми е да видя как ще се развие всичко. Това не е реформираният Ханс от 2025 г. Това е Ханс от 2024 г. – този, който разбива хотелска стая. Този, който атакува Леви по време на интервюто за Speed Chess. Чудя се дали ще видим напълно изпуснатия от контрол Ханс, или пък адвокатът му е бил зад камерата, за да го държи малко под контрол. От трейлъра изглежда, че може би ще има и от двете.“

Други поставиха въпроса дали филмът няма да изглежда остарял, тъй като историята се е развила значително, откакто е заснет през 2024 г. Някои също изразиха съмнения дали документалният филм ще разкрие нови факти за скандала.

Все пак имаше и ентусиазирани реакции:

„Нямам търпение да го гледам. Чаках твърде дълго за сериали като Queen’s Gambit, Queen of Chess и този Chess Mates. Израснах в малък град и това, че обичах шаха, не ми спечели много приятели. Загубих бройката колко пъти училищни побойници изхвърляха фигурите от дъската, докато играех. Както обикновено, учителите не помагаха.“

This looks like a feel good film that will make us all hug it out... https://t.co/leFLdHw0mq — GM Jacob Aagaard (@GMJacobAagaard) March 11, 2026

Други бяха по-скептични, като известният автор и треньор гросмайстор Якоб Аагард, който публикува саркастичен "туит". "Това изглежда като дружелюбен филм, след който всички ще се прегърнем".

В документалния филм се появяват и гросмайстор Хикару Накамура, изпълнителният директор на Chess.com Ерик Алебест и главният шахматен директор IM Дани Ренш, които дават своята гледна точка за ролята на Chess.com по време на скандала.

„Уау. Уау“, беше първата реакция на Ренш, след като видя клипа. „Интересно е да се види как представят нашата страна на историята. Най-вече през призмата на това, че "тези хора купуват пълен контрол над шахматния свят". Не е изненадващо да го чуем от Ханс, но е интересно, че това е представено като основна тема. Ще бъде много любопитно.“

Алебест също призна, че е изненадан от начина, по който е представена историята:

„Фактът, че тази история за измама по някакъв начин се превърна в история за борба за власт, а не просто в това, което според мен беше въпросът – измами ли Ханс Нийман в шахматна партия или не? Това, че историята стана по-голяма от това, е наистина изненадващо за мен.“

Untold: Chess Mates е вторият шахматен документален филм на Netflix за 2026 г. През февруари платформата, която има над 300 милиона абонати по света, пусна Queen of Chess – документален филм за невероятния възход на гросмайстор Юдит Полгар, смятана за най-великата шахматистка в историята. Филмът се превърна в хит и влезе в глобалния топ 10 на Netflix за най-гледани филми.

Watch the doc, then read the book. Checkmate, my new one about the Magnus Carlsen Hans Niemann scandal is out June 2! https://t.co/7etjSGGHcM pic.twitter.com/3VUb1qamS4 — Ben Mezrich (@benmezrich) March 11, 2026

Документалният филм на Netflix вероятно няма да бъде последната дума по скандала. През юни американският автор Бен Мезрик – известен с книгата The Accidental Billionaires (Милиардерите по случайност), вдъхновила филма The Social Network (Социалната мрежа) – ще публикува нова книга, озаглавена Checkmate: Genius, Lies, Ambition, and the Biggest Scandal in Chess (Шах и мат: гений, лъжи, амбиция и най-големият скандал в шаха).

Сагата се насочва и към Холивуд, тъй като игрален филм по темата вече се разработва от продуцентската компания A24. Проектът е продуциран от носителката на „Оскар“ Ема Стоун и режисиран от Нейтън Фийлдър, но все още няма обявена дата на премиера.