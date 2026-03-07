Популярни
  Арангелов: Бързите голове в началото на полувремената оказаха влияние

Арангелов: Бързите голове в началото на полувремената оказаха влияние

  • 7 март 2026 | 17:21
  • 333
  • 0

Старши треньорът на Септември (София) говори след загубата на своя тим от Черно море. Столичани отстъпиха с 0:3 у дома.

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

“Мисля, че допуснахме доста бързи голове в двете полувремена и се получи дисбаланс. Вече при липса на спокойствие противникът надделяваше.

Не мисля, че днес влязох с респект към противника, просто тези голове в началото на полувремената оказваха влияние.

Със сигурност пъргавината се загуби с това, че не направихме рокади. Противникът беше направил мисля, че пет. Там изоставахме - в пъргавината, бавно скъсявахме дистанцията.

Мисля, че ни трябва малко време, за да можем да подобрим много от аспектите. Трябва да владеем по-трайно топката, да изграждаме нашите атаки и въпрос на време”, заяви Арангелов.

