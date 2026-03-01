Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Monte на Алекс "Rainwaker" Петров не успя да се справи с големия отбор на Astralis

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров не успя да се справи с големия отбор на Astralis

  • 1 март 2026 | 18:07
  • 470
  • 0
Monte на Алекс "Rainwaker" Петров не успя да се справи с големия отбор на Astralis

Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров загубиха в началото на големия турнир по Counter-Strike 2 - ESL Pro League, след като допусна поражение от силния отбор на Astralis с 1:2 (13-4, 3-13, 5-13).

Monte започна силно, като спечели Dust II , но след това от датския тим осъществиха впечатляващ обрат на Ancient и Nuke, позволявайки на Monte да извлече само осем рунда.

Rainwaker се отличи с 28 елиминации, а на върха беше phzy от състава на победители със своите 43-29 K/D и 1.48 рейтинг. Monte ще трябва да запише три победи в първия етап на шампионата, ако иска да продължи напред в EPL.

Снимка: Monte Esports

Следвай ни:

Още от eSports

Грандът Gen.G с първи трофей за годината

Грандът Gen.G с първи трофей за годината

  • 1 март 2026 | 15:54
  • 351
  • 0
Звезди елиминираха Дейвид "h4rn" Бенчев и CYBERSHOKE от турнир в Румъния

Звезди елиминираха Дейвид "h4rn" Бенчев и CYBERSHOKE от турнир в Румъния

  • 27 фев 2026 | 17:50
  • 1306
  • 0
От Sashi залагат на 19-годишен играч и оставиха Zyphon на скамейката

От Sashi залагат на 19-годишен играч и оставиха Zyphon на скамейката

  • 27 фев 2026 | 14:41
  • 401
  • 0
Passion UA извади Grim от състава си

Passion UA извади Grim от състава си

  • 27 фев 2026 | 13:07
  • 530
  • 0
България има шанс да се бори за трофей от турнир, организиран от StarLadder

България има шанс да се бори за трофей от турнир, организиран от StarLadder

  • 27 фев 2026 | 11:04
  • 363
  • 0
Дейвид "h4rn" Бенчев се представи страхотно срещу ENCE

Дейвид "h4rn" Бенчев се представи страхотно срещу ENCE

  • 26 фев 2026 | 17:19
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 95046
  • 371
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 29218
  • 69
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 23081
  • 74
Арсенал 1:1 Челси

Арсенал 1:1 Челси

  • 1 март 2026 | 19:20
  • 5213
  • 15
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 45742
  • 93
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16873
  • 55