Monte на Алекс "Rainwaker" Петров не успя да се справи с големия отбор на Astralis

Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров загубиха в началото на големия турнир по Counter-Strike 2 - ESL Pro League, след като допусна поражение от силния отбор на Astralis с 1:2 (13-4, 3-13, 5-13).

Monte започна силно, като спечели Dust II , но след това от датския тим осъществиха впечатляващ обрат на Ancient и Nuke, позволявайки на Monte да извлече само осем рунда.

Rainwaker се отличи с 28 елиминации, а на върха беше phzy от състава на победители със своите 43-29 K/D и 1.48 рейтинг. Monte ще трябва да запише три победи в първия етап на шампионата, ако иска да продължи напред в EPL.

Снимка: Monte Esports