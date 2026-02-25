Меси разкри как е предложил брак на любимата си Антонела

Звездата на Интер Маями, Лионел Меси, в интервю за подкаста „Miro de Atrás“, разкри как е предложил брак на своята детска любов, Антонела, по време на престоя на двойката в Барселона.

Меси се запознава с Антонела за първи път, когато е едва на пет години, а двойката се жени през 2017 г. на голямо събитие в Росарио, Аржентина. Семейството сега живее в Маями с тримата си малки синове, Тиаго, Матео и Чиро.

„Вече бяхме заедно от много години. Вече имахме Тиаго и Матео, вече имахме двама сина. И така, веднъж излязохме да вечеряме в Барселона, в един хотел, прекарахме нощта там и аз ѝ направих предложение, но горе-долу това беше нещо, което вече се знаеше. Трябваше да се случи, но беше по-скоро в романтичен стил.“

„Не беше като да се случи изведнъж и един ден да кажеш: „А, хайде да се оженим, това беше“. Не, не, беше по-романтично, но горе-долу така, определяйки датата, нещо такова. Сякаш връзката се официализираше.“

Освен това той призна, че много би искал да се върне в Барселона със семейството си, за да живее там в някакъв момент в бъдеще. Договорът му с Интер Маями изтича в края на сезон 2028 в MLS.