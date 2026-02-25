Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Меси разкри как е предложил брак на любимата си Антонела

Меси разкри как е предложил брак на любимата си Антонела

  • 25 фев 2026 | 19:26
  • 673
  • 0
Меси разкри как е предложил брак на любимата си Антонела

Звездата на Интер Маями, Лионел Меси, в интервю за подкаста „Miro de Atrás“, разкри как е предложил брак на своята детска любов, Антонела, по време на престоя на двойката в Барселона.

Меси се запознава с Антонела за първи път, когато е едва на пет години, а двойката се жени през 2017 г. на голямо събитие в Росарио, Аржентина. Семейството сега живее в Маями с тримата си малки синове, Тиаго, Матео и Чиро.

„Вече бяхме заедно от много години. Вече имахме Тиаго и Матео, вече имахме двама сина. И така, веднъж излязохме да вечеряме в Барселона, в един хотел, прекарахме нощта там и аз ѝ направих предложение, но горе-долу това беше нещо, което вече се знаеше. Трябваше да се случи, но беше по-скоро в романтичен стил.“

„Не беше като да се случи изведнъж и един ден да кажеш: „А, хайде да се оженим, това беше“. Не, не, беше по-романтично, но горе-долу така, определяйки датата, нещо такова. Сякаш връзката се официализираше.“

Освен това той призна, че много би искал да се върне в Барселона със семейството си, за да живее там в някакъв момент в бъдеще. Договорът му с Интер Маями изтича в края на сезон 2028 в MLS.

Следвай ни:

Още от Булевард

Дилета пръска сексапил в мини рокля

Дилета пръска сексапил в мини рокля

  • 25 фев 2026 | 14:25
  • 1831
  • 0
Лили предизвика сериозен интерес с огромното си деколте

Лили предизвика сериозен интерес с огромното си деколте

  • 25 фев 2026 | 14:18
  • 2343
  • 2
Андреа изненада с видео от спортния център на Кобрата

Андреа изненада с видео от спортния център на Кобрата

  • 25 фев 2026 | 14:08
  • 1848
  • 3
Бившата на НБА легенда напомни за пищните си форми

Бившата на НБА легенда напомни за пищните си форми

  • 25 фев 2026 | 13:14
  • 1617
  • 1
Емили пак разпали страстите

Емили пак разпали страстите

  • 24 фев 2026 | 15:51
  • 4318
  • 3
Николета остана без бельо в нова фотосесия

Николета остана без бельо в нова фотосесия

  • 24 фев 2026 | 15:18
  • 5776
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16642
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3598
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 7004
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 279
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4852
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2273
  • 0