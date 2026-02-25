Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  • 25 фев 2026 | 16:21
  • 729
  • 1
Медведев зове за революционни промени в точкуването за световната ранглиста

Даниил Медведев призова за рационализиран календар на АТР, в който само турнирите от Големия шлем и от Мастърс 1000 да носят точки за ранглистата, въпреки че руснакът признава, че подобни реформи биха били трудни за прилагане.

Най-добрите тенисисти са задължени да играят в четирите турнира от Големия шлем и осем от Мастърс 1000, като разбивката на световната ранглиста е намалена от 19 на 18 турнира през 2026-а, след като ръководителите на мъжкия тенис премахна ангажимента си към АТП 500.

Номер 11 в световната ранглиста Медведев заяви, че ако по-малките събития не се броят за ранглистата, това би облекчило натиска върху играчите, които вече критикуваха 11-месечния календар.

„Това е единственият начин да се направи Тура по-кратък. Това никога няма да се случи, защото има лицензи, а АТР няма да има достатъчно пари, за да ги купи всичките. Другите турнири няма да кажат „Добре, отпадаме“, защото биха загубили пари. Това е бизнес. Статуквото в момента никога няма да се промени, поне докато аз играя. Нека бъдат четири турнира от Големия шлем . . . 11 Мастърса. Останалите може би да бъдат без точки“, коментира Медведев за агенция Ройтерс.

Шефът на АТР Андреа Гауденци защити календара през октомври, заявявайки, че графикът остава избор на тенисистите.

Медведев каза, че играчите са раздават твърде много, за да бъдат сред осемте най-добри, за да стигнат до финалите на АТР в Торино. Той посочи Холгер Руне, който скъса ахилес на турнир от АТР 250 през октомври.

„Всички казваха „Да, но не е нужно да играеш“, но ако иска да бъде в Торино, трябва, дори и да не е задължителен турнир. Миналата година играх седем турнира подред. Трябваше ли? Не. Играх зле в началото на годината, може би мога да взема 100 точки тук, 200 тук. Ако нямаше точки, решението би било по-лесно“, завърши Медеведев.

