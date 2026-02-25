Илия Груев бе отличен като "Спортист за пример"

Националът Илия Груев бе отличен по време на церемонията за “Спортист на годината” Халфът на Лийдс спечели награда “Спортист за пример”. Полузащитникът не успя да присъства лично на награждаването, но изпрати видео обръщение.

“За мен е огромна чест да получа тази награда. Спортът ме научи на дисциплина, постоянство и уважение. Най-вече ме научи винаги да бъда себе си. Тази награда ме мотивира да се развивам и да прославям България”, каза Груев.

“Наскоро си говорих с дъщеря ми за Малена Замфирова. Дъщеря ми ме попита дали може да потренира сноуборд. Това е голямата победа - това празнуваме днес. Отделните купи и медали са ценни, но най-ценен е примерът. Вие, спортистите, вдъхновявате и давате сила. Заради вас десетки и стотици хиляди деца спортуват най-добрите спортове. Заради вас бизнесът обръща внимание на спорта. Наградата "Спортист за пример" е за тези, които са посланиците на доброто. Изключително много хора в тази зала я заслужават, но сега ще я връчим на един футболист, който не само с изявите си на терена вдъхновява, но и с дейностите си извън спорта - Илия Груев”, каза Божидар Къртунов