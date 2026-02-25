Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Илия Груев бе отличен като "Спортист за пример"

  • 25 фев 2026 | 19:09
  • 80
  • 0

Националът Илия Груев бе отличен по време на церемонията за “Спортист на годината” Халфът на Лийдс спечели награда “Спортист за пример”. Полузащитникът не успя да присъства лично на награждаването, но изпрати видео обръщение.

“За мен е огромна чест да получа тази награда. Спортът ме научи на дисциплина, постоянство и уважение. Най-вече ме научи винаги да бъда себе си. Тази награда ме мотивира да се развивам и да прославям България”, каза Груев.

“Наскоро си говорих с дъщеря ми за Малена Замфирова. Дъщеря ми ме попита дали може да потренира сноуборд. Това е голямата победа - това празнуваме днес. Отделните купи и медали са ценни, но най-ценен е примерът. Вие, спортистите, вдъхновявате и давате сила. Заради вас десетки и стотици хиляди деца спортуват най-добрите спортове. Заради вас бизнесът обръща внимание на спорта. Наградата "Спортист за пример" е за тези, които са посланиците на доброто. Изключително много хора в тази зала я заслужават, но сега ще я връчим на един футболист, който не само с изявите си на терена вдъхновява, но и с дейностите си извън спорта - Илия Груев”, каза Божидар Къртунов

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Попето спира с футбола поне до края на сезона

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Изненада! Попето приключи с Арда

