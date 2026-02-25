Левски с бърз разгром над Славия

Шампионът Левски София постигна бърза 15-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков разгромиха като домакини Славия с 3:0 (25:14, 25:12, 25:21) за малко повече от час игра в мач от междинния 18-и кръг на шампионата, игран този следобед.

Така "сините" остават еднолично начело във временното класиране с 15 победи, 2 загуби и 43 точки. Славия продължава да е на 9-о място в подреждането с 3 победи, 13 загуби и 7 точки.

В редовния 19-и кръг Левски ще почива, докато "белите" са домакини на Пирин (Разлог) в събота (28 февруари) от 17,00 часа.

Най-полезни за Левски станаха Гордан Люцканов (1 блок, 50% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +8) и Юлиан Вайзиг (3 блока и 56% ефективност в атака - +8) с по 13 точки за победата.

За Славия Константин Динов и Обраян Мокуние завършиха с по едва 6 точки.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - СЛАВИЯ 3:0 (25:14, 25:12, 25:21)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 1, Юлиан Вайзиг 13, Гордан Люцканов 13, Тодор Скримов 5, Николай Николаев 7, Лазар Бучков 5 - Димитър Добрев-либеро (Петко Петков 3, Мартин Татаров 3, Димитър Пейчинов 2, Адриан Ганев 1)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

СЛАВИЯ: Крисиян Илиев, Обраян Мокуние 6, Дейвид Барутов 2, Борис Китов 5, Константин Динов 6, Димитър Чавдаров 3 - Христо Колев-либеро (Пламен Стефанов 1, Андрей Ковачев 4, Йордан Лалев 1, Антоан Веселинов-либеро)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.