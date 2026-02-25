Популярни
  25 фев 2026
България ще разбере съперниците си за EURO 2026 по минифутбол на 27 февруари

Българският национален отбор по минифутбол ще научи своите съперници за Европейското първенство EURO 2026 на официална церемония в Братислава, Словакия, която ще се проведе на 27 февруари. Отборът на България ще влезе в жребия от първа урна, след като се намира в Топ 5 на ранглистата на Европейската минифутболна федерация (EMF), и ще оглави една от шестте групи.

Страната ни има добри спомени от Словакия – през 2022 година в Кошице българите спечелиха бронзовите медали на Стария континент, което бе едно от най-значимите постижения на отбора досега. За България и играчите на старши треньора Николай Михов подготовката за EURO 2026 започва още през март, като в програмата са планирани контролни срещи с много силни съперници, за да се гарантира оптимална форма за шампионата.

Жребият ще бъде излъчен на живо в официалния YouTube канал на Европейската минифутболна федерация (EMF), като феновете ще могат да проследят изтеглянето на групите в реално време.

