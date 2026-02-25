Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Юве обяви групата, Йълдъз и Бремер са вътре

Юве обяви групата, Йълдъз и Бремер са вътре

  • 25 фев 2026 | 15:57
  • 117
  • 0
Юве обяви групата, Йълдъз и Бремер са вътре

Италианският футболен клуб Ювентус потвърди, че Кенан Йълдъз и Глейсон Бремер са готови за реванша срещу Галатасарай в плейофите на Шампионската лига. Старши треньорът Лучано Спалети обяви 22-мата, които ще бъдат част от състава за домакинството срещу турския гранд тази вечер. Нападателят Кенан Йълдъз и централният бранител Глейсон Бремер са част от състава за мача срещу Галатасарай, след като по-рано бяха под съмнение. Според наставникът на Ювентус Йълдъз може да започне от първата минута, докато Бремер е по-вероятно да бъде оставен на резервната скамейка.

„Бианконерите“ се нуждаят от чудо, за да се класират за осминафиналите, след като допуснаха поражение с 2:5 в първия двубой в Истанбул през миналата седмица. Така тимът на Спалети се нуждае от победа с поне четири гола, за да продължи участието си в най-силния клубен евротурнир. За италианския тим ще отсъстват Андреа Камбиазо и Хуан Кабал, които са наказани, както и контузените Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Спалети потвърди, че ще може да разчита на двама ключови играчи срещу Галатасарай
Спалети потвърди, че ще може да разчита на двама ключови играчи срещу Галатасарай
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 344
  • 0
Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 489
  • 1
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 510
  • 0
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 1966
  • 8
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 2293
  • 3
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1055
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 2187
  • 3
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4754
  • 22
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 3256
  • 4
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 18645
  • 16
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 27092
  • 47
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 20956
  • 70