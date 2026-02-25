Юве обяви групата, Йълдъз и Бремер са вътре

Италианският футболен клуб Ювентус потвърди, че Кенан Йълдъз и Глейсон Бремер са готови за реванша срещу Галатасарай в плейофите на Шампионската лига. Старши треньорът Лучано Спалети обяви 22-мата, които ще бъдат част от състава за домакинството срещу турския гранд тази вечер. Нападателят Кенан Йълдъз и централният бранител Глейсон Бремер са част от състава за мача срещу Галатасарай, след като по-рано бяха под съмнение. Според наставникът на Ювентус Йълдъз може да започне от първата минута, докато Бремер е по-вероятно да бъде оставен на резервната скамейка.

„Бианконерите“ се нуждаят от чудо, за да се класират за осминафиналите, след като допуснаха поражение с 2:5 в първия двубой в Истанбул през миналата седмица. Така тимът на Спалети се нуждае от победа с поне четири гола, за да продължи участието си в най-силния клубен евротурнир. За италианския тим ще отсъстват Андреа Камбиазо и Хуан Кабал, които са наказани, както и контузените Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Спалети потвърди, че ще може да разчита на двама ключови играчи срещу Галатасарай

Снимки: Gettyimages