Край на познатия гейминг: как технологиите променят еSports?

От години електронните игри вече са нещо повече от забавление - хиляди практикуващи различните шутъри, комбати и тактически отборни дисциплини са се превърнали в професионалисти, които се състезават на международно ниво и буквално се изхранват от това.

А развитието на модерните технологии навлиза все по-осезаемо в eSports сферата, което я превръща в индустрия за милиарди. Част от това се пада и на присъствието на тази категория в областта на залозите - събитията са много, като за наситения календар може да се съди и от менюто на водещия онлайн букмейкър за електронни спортове, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. В самите турнири се разиграват наградни фондове за стотици хиляди и милиони, а разработката на самите продукти пък генерира многократно по-висока стойност.

Всичко не би било постижимо без бурното развитие на най-модерните познати технологии. А техният ефект се разпростира в множество направления - от по-добра свързаност благодарение на високоскоростния интернет и използването на облачни сървъри с огромен капацитет през значително увеличеното качество на преживяването на играчи и публика благодарение на VR и AR до нарастващата роля на изкуствения интелект при събирането и обработването на статистиката. Редица нововъведения вече са факт в света на електронните спортове, други все още са в процес на разработка, като се очаква съвсем скоро да бъдат приложени в практиката.

Състезанията на глобалната свързаност

Големите надпревари в eSports категорията стават достояние на международна аудитория, но също така могат да се организират изцяло в онлайн режим. Разбира се, голяма част от топ турнирите сред майсторите на видеоигрите се организират на място, като това са крупни форуми със сериозна организация и постоянно нарастващи наградни фондове. Но има и доста състезания, в които надпреварата е дистанционна, но това не лишава нито участниците, нито публиката от чара на битката за победата.

Всичко това е възможно благодарение на възможностите за глобална свързаност.

Високоскоростният интернет прави постижимо това eSports професионалистите да се състезават помежду си от разстояние, но също така превръща тази вълнуваща надпревара в достъпна за широката публика. Още през 2020 година аудиторията на електронните спортове надхвърля 400 милиона души в глобален аспект, като това число нараства непрекъснато. Топ надпреварите като The International или League of Legends World Championship се радват на зрителски интерес, който може да се съпостави с този към топ лиги в “истинския спорт” като NFL или NBA.

Виртуалната реалност става все по-истинска

Virtual Reality инструментите се внедряват усилено в сферата на електронните спортове в последните години. Така от видеоигри с джойстик в ръка самото преживяване вече се превръща в напълно реално физическо предизвикателство. В това отношение се имат предвид най-вече традиционни спортове, които обаче се практикуват във виртуалната реалност на електронните игри. Първите опити за смесване на действителна физическа активност с видеоигра бяха направени още преди около 20 години с представянето на Wii контролерите. За това време концепцията се разви значително, като VR дава възможност не просто за симулация, а за пълноценно потапяне в атмосферата на състезанието.

Неговата инфраструктура си остава изцяло електронна, но усещането се доближава все повече до реалността на традиционните спортове. А производителите вече създават VR-native игри като Eleven Table Tennis - “пинг-понг” двубоите се случват във виртуална среда, а не върху истинска маса, но чувството е почти толкова истинско. Организират се и специални турнири в тази посока, а те са атрактивни не само за играчите, но и за публиката. Любимите комбат игри също могат да се практикуват по този начин - вече се създават VR арени (Esports Virtual Arenas), които дават възможност на участниците да упражняват умения в бойните изкуства и същевременно да се “бият” с противници във виртуалната реалност.

Обогатената реалност прави еSports по-атрактивни за публиката

Освен VR (виртуална реалност) в последните години научихме и друг термин – AR. Идва от Augmented Reality и се превежда като “обогатена реалност”. И този вид технологични иновации също играят съществена роля в развитието на електронните спортове, най-вече в това да ги превърнат в по-атрактивен продукт за публиката. Как се изразява това? AR добавя нов пласт информация, статистика и изображения върху истинската физическа реалност. Така аудиторията получава много по-широка представа за това, което се случва по време на eSports турнирите. Този инструмент се използва усилено напоследък при пряко предаване на турнири, които се развиват около култови игри като League of Legends и Dota 2.

Каква е ролята на изкуствения интелект?

AI вече е дълбоко интегриран в реалностите на електронните спортове. Капацитетът на изкуствения интелект позволяват на играчите да боравят с повече възможности за анализ на представянето - време за реакция, позициониране, модели за вземане на решения и т.н. Това се прилага както при проучване на противника, така и за подобряване на собствените действия. А не на последно място, ИИ идва на помощ тогава, когато трябва да се хванат опити да се мами системата - за съжаление, и в eSports сферата има хитреци, които се стремят да спечелят по нечестен начин. Но това става все по-трудна задача за подобни участници, защото технологиите не само правят играта по- интересна и атрактивна, но и по-честна отпреди.

(В материала има продуктово позициониране)

Снимки: Imago