Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига. Мартин Великов ще свири двубоя между Левски и Локомотив (София), а Мариян Гребенчарски е сложен за главен съдия на двубоя между Локо (Пд) и Лудогорец. Никола Попов ще бъде рефер на Септември - ЦСКА.

Ето всички назначения за кръга:

27 февруари 2026 г., петък, 12:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Йордан Костадинов Иванов

27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев АД

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Християна Красимирова Гутева

СН:Иван Захариев Вълчев

27 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Никола Петров Джугански

28 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Иво Николаев КолевАС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Георги Петров Стоянов

СН:Георги Василев Йорданов

28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Димо Стоянов Димов

СН:Цветан Кръстев Кръстев

1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Цветан Георгиев Георгиев

2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Мартин Иванов МарковАВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Георги Крумов Виделов