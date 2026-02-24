Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига. Мартин Великов ще свири двубоя между Левски и Локомотив (София), а Мариян Гребенчарски е сложен за главен съдия на двубоя между Локо (Пд) и Лудогорец. Никола Попов ще бъде рефер на Септември - ЦСКА.
Ето всички назначения за кръга:
27 февруари 2026 г., петък, 12:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Йордан Костадинов Иванов
27 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев АД
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Християна Красимирова Гутева
СН:Иван Захариев Вълчев
27 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Никола Петров Джугански
28 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Иво Николаев КолевАС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Георги Петров Стоянов
СН:Георги Василев Йорданов
28 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Ахмед Яшар Ахмед
28 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Димо Стоянов Димов
СН:Цветан Кръстев Кръстев
1 март 2026 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Цветан Георгиев Георгиев
2 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Мартин Иванов МарковАВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Георги Крумов Виделов