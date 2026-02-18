Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Георги "Jorko" Митев и FOKUS записаха обещаващо начало и се класираха за затворените квалификации на PGL Букурещ

Георги "Jorko" Митев и FOKUS записаха обещаващо начало и се класираха за затворените квалификации на PGL Букурещ

  • 18 фев 2026 | 10:21
  • 214
  • 0
Георги "Jorko" Митев и FOKUS записаха обещаващо начало и се класираха за затворените квалификации на PGL Букурещ

Младият български снайперист Георги "Jorko" Митев, който наскоро се присъедини към амбициозния проект на FOKUS Clan, стартира прекрасно новоти си начинание.

FOKUS надигра JijieHao с 2:0 (13-11, 13-7), а впоследствие спечели финала на отворената квалификация за PGL Букурещ 2025, след като побед mix52 с 2:0 (13-10, 13:7).

Така Jorko и компания си осигуриха място в затворената квалификация, която ще се проведе между 26 февруари и 1 март, където ще се борят за участие в турнира с награден фонд 1 250 000 долара.

Следвай ни:

Още от eSports

Българите от Acend надиграха AM в пореден успех от CCT

Българите от Acend надиграха AM в пореден успех от CCT

  • 17 фев 2026 | 22:17
  • 626
  • 0
Някои от най-големите организации могат да станат партньори на Marvel Rivals

Някои от най-големите организации могат да станат партньори на Marvel Rivals

  • 17 фев 2026 | 15:20
  • 707
  • 0
BLAST и Ubisoft продължиха партньорството си и обявиха следващите дестинации на Rainbow Six сцената

BLAST и Ubisoft продължиха партньорството си и обявиха следващите дестинации на Rainbow Six сцената

  • 17 фев 2026 | 11:53
  • 510
  • 0
Чех подобри рекорд във VALORANT

Чех подобри рекорд във VALORANT

  • 17 фев 2026 | 10:29
  • 554
  • 0
Brawl Cup 2026 ще се проведе в Берлин

Brawl Cup 2026 ще се проведе в Берлин

  • 16 фев 2026 | 18:16
  • 801
  • 0
Esports Nations Cup ще включи PUBG: Battlegrounds

Esports Nations Cup ще включи PUBG: Battlegrounds

  • 16 фев 2026 | 13:44
  • 1469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

  • 18 фев 2026 | 10:32
  • 6412
  • 9
ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

  • 18 фев 2026 | 11:28
  • 788
  • 0
На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 13812
  • 4
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 4195
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 4851
  • 5
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 57882
  • 227