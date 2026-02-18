Георги "Jorko" Митев и FOKUS записаха обещаващо начало и се класираха за затворените квалификации на PGL Букурещ

Младият български снайперист Георги "Jorko" Митев, който наскоро се присъедини към амбициозния проект на FOKUS Clan, стартира прекрасно новоти си начинание.

LOCKED IN FOR BUCHAREST CLOSED QUALIFIER#123FOKUS pic.twitter.com/XtFRg3zjmQ — FOKUS CS (@fokusclancs) February 17, 2026

FOKUS надигра JijieHao с 2:0 (13-11, 13-7), а впоследствие спечели финала на отворената квалификация за PGL Букурещ 2025, след като побед mix52 с 2:0 (13-10, 13:7).

Така Jorko и компания си осигуриха място в затворената квалификация, която ще се проведе между 26 февруари и 1 март, където ще се борят за участие в турнира с награден фонд 1 250 000 долара.