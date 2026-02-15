Компания от Саудитска Арабия иска да закупи мобилна игра за 6 милиарда долара

Все по-засилени стават прегоровите за продажбата на Moonton Technology от ByteDance на спонсорираната от Саудитска Арабия Savvy Games Group, съобщават от Reuters.

Сделката се оценява на над 6 милиарда долара, като основният двигател е огромният успех на Mobile Legends: Bang Bang.

MLBB засилено да расте в региона на Югоизточна Азия, а големият турни, играещ ролята на Световно първенство по играта - M7, през януари 2026 г. достигна 5.6 млн. пикова гледаемост, с което постигна рекорда гледаемост за мобилна игра.

Снимка: MLBB