Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Илияна Йотова поздрави Лора Христова

Илияна Йотова поздрави Лора Христова

  • 11 фев 2026 | 19:22
  • 345
  • 0
Илияна Йотова поздрави Лора Христова

Президентът Илияна Йотова поздрави Лора Христова за успеха ѝ на Олимпиадата в Милано-Кортина. Държавният глава написа във Фейсбук: „Втори олимпийски медал за България! Благодарим ти, Лора Христова!“.

Лора Христова заслужи бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина. 22-годишната Христова финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Христова спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.

