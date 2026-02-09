Популярни
За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

  • 9 фев 2026 | 13:53
  • 342
  • 0
ФК Национал и ФК Академия Мургаш (Елин Пелин) подписаха договор за сътрудничество, обмяна на опит и взаимна подкрепа в стремежа за развитие на таланти.Споразумението беше подписано от координатора на школата на Национал Росен Илков и ръководителя на Академия Мургаш Александър Станоев. Това стана между двата приятелски мача, изиграни от детските отбори в наборите 2018 и 2019 във "Футболна база Национал" в НСА в събота.

"От първия ден на създаването си основният стремеж пред Национал е да подпомага българските футболни таланти да постигат мечтата си за големия футбол. Когато си воден от високи цели, винаги е добре до себе си да имаш съмишленици, с които да правиш следващите стъпки към усъвършенстване. Щастливи сме, че в лицето на Академия Мургаш виждаме точно такъв сътрудник, с който споделяме ценности", заяви административният мениджър на Национал Драго Панков.

„За нас това партньорство е естествена стъпка напред. Когато два клуба споделят една визия за развитието на футбола, резултатите не са въпрос на шанс, а на време. Бъдещето не се чака - то се изгражда", заяви Станоев.Във ФК Национал и ФК Академия Мургаш тренират общо близо 800 деца.

