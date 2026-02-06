Япония ще следи социалните мрежи денонощно, за да защити олимпийците си

Японският олимпийски комитет (JOC) обяви в петък, че работи с технологичния гигант Meta, за да се следят социалните мрежи 24 часа в денонощието и да се предпазят спортистите от страната срещу евентуални злоупотреби срещу тях по време на Олимпийските игри, предаде АФП.

За целта JOC е наел екип от шест човека в Милано и още други 16 в Токио, който ще правят скрининг на социалните медии с помощта на изкуствен интелект, за да намират веднага обидно съдържание.

"С развитието на социалните мрежи обидните коментари и злонамерените съобщения към спортисти се превърнаха в сериозен социален проблем", декларира Японският комитет в комюнике, добавяйки, че ще си партнира с Meta, която е компанията майка на Фейсбук и Инстаграм, както и японската технологична компания LINE Yahoo.

"Подобно поведение оказва психическо и физическо напрежение върху атлетите и може да повлияе върху представянето им", добавят от комитета.

Операцията по наблюдение е започнала още в средата на месец януари и според японските медии до момента са открити от 2000 проблематични публикации, като JOC е настоял за премахването на 380.

Японският фигурист Као Миура смята, че онлайн насилието е "недопустимо, защото наранява хората". 20-годишният спортист разкрива, че е получил много обидни съобщения след победата си в

Първенството на четири континента, която се състоя през януари в Пекин.

Шефът на японската делегация на Олимпийските игри Хидехито Ито призова публиката да подкрепя атлетите.