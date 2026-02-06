Екатерина Дафовска - единствената българка със злато от зимна олимпиада, си спомня за титлата в Нагано

Чепеларе се готви да отпразнува за 28-и път олимпийската титла на Екатерина Дафовска - единствената българка, спечелила златен медал от Зимни олимпийски игри. Триумфът ѝ в Нагано през 1998 г. остава един от най-светлите моменти в историята на българския спорт – победа, дошла в неочакван и изключително труден момент от кариерата ѝ.

„Никой не очакваше добър резултат от нас. Сезонът тръгна много трудно. Стигнах до отчаяние и си казах, че ако не направя нищо на тази олимпиада, се отказвам от биатлона“, спомня си Дафовска в интервю за “Здравей България”. По думите ѝ два месеца нищо не вървяло, а след това нещата се променили коренно – когато никой не го е очаквал.

Олимпийският старт в Нагано остава уникален в кариерата ѝ и по още една причина. „Това е единственият път, когато тръгнах със загряващи ски. Усещах ги толкова добре, че реших да рискувам. Никога след това не съм стартирала с такива. Обикновено за загрявка се взима най-лошият чифт, а при нас се оказа, че най-бавните ски са най-летящите“, разказва тя.

Силен и емоционален спомен за Дафовска остава и церемонията по награждаването. „Иван Славков промени церемонията. Сълзите му течаха“, спомня си олимпийската шампионка.

В нейната визитка има още два бронзови медала от световни първенства, европейска титла и участие в четири Зимни олимпийски игри – Лилехамер, Нагано, Солт Лейк Сити и Торино.

Тя признава, че олимпийските игри винаги носят специална емоция. „Откриването, дефилето на всички спортисти – това е нещо много приятно. Имаме традиция да си разменяме значки с другите отбори. Те остават като спомени“, казва Дафовска.

Тя признава, че мотивацията ѝ като състезател идва постепенно – от първите стъпки на почетната стълбичка. „Когато вече си бил трети, после втори, искаш да стигнеш още малко по-нагоре“, споделя тя.

Олимпийското злато днес заема почетно място в хотела на Екатерина Дафовска в Пампорово. Медалът е изложен в стъклена витрина редом с други ценни предмети от богатата ѝ кариера. на.

„Всички моменти, в които съм накарала хората да се гордеят, че са българи, остават за цял живот. Мечтата ми беше да чуя българския химн. Това се случва много рядко, а на Олимпиада е нещо изключително“, казва шампионката.

Екатерина Дафовска слага край на активната си спортна кариера през 2007 г., но остава близо до българския биатлон и до днес. Според нея страната ни разполага с един от най-силните си отбори за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина.

„Те имаха целогодишни лагери и високопланинска подготовка в чужбина. Давам им съвети, успокоявам ги, когато не са в най-добрата си форма, и ги насърчавам да имат куража да дадат най-доброто от себе си. Най-важното на една олимпиада е да са спокойни, концентрирани и да се забавляват – така най-достойно ще представят България“, подчертава тя.