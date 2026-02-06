Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Екатерина Дафовска - единствената българка със злато от зимна олимпиада, си спомня за титлата в Нагано

Екатерина Дафовска - единствената българка със злато от зимна олимпиада, си спомня за титлата в Нагано

  • 6 фев 2026 | 10:48
  • 669
  • 1
Екатерина Дафовска - единствената българка със злато от зимна олимпиада, си спомня за титлата в Нагано

Чепеларе се готви да отпразнува за 28-и път олимпийската титла на Екатерина Дафовска - единствената българка, спечелила златен медал от Зимни олимпийски игри. Триумфът ѝ в Нагано през 1998 г. остава един от най-светлите моменти в историята на българския спорт – победа, дошла в неочакван и изключително труден момент от кариерата ѝ.

„Никой не очакваше добър резултат от нас. Сезонът тръгна много трудно. Стигнах до отчаяние и си казах, че ако не направя нищо на тази олимпиада, се отказвам от биатлона“, спомня си Дафовска в интервю за “Здравей България”. По думите ѝ два месеца нищо не вървяло, а след това нещата се променили коренно – когато никой не го е очаквал.

Олимпийският старт в Нагано остава уникален в кариерата ѝ и по още една причина. „Това е единственият път, когато тръгнах със загряващи ски. Усещах ги толкова добре, че реших да рискувам. Никога след това не съм стартирала с такива. Обикновено за загрявка се взима най-лошият чифт, а при нас се оказа, че най-бавните ски са най-летящите“, разказва тя.

Силен и емоционален спомен за Дафовска остава и церемонията по награждаването. „Иван Славков промени церемонията. Сълзите му течаха“, спомня си олимпийската шампионка.

В нейната визитка има още два бронзови медала от световни първенства, европейска титла и участие в четири Зимни олимпийски игри – Лилехамер, Нагано, Солт Лейк Сити и Торино.

Тя признава, че олимпийските игри винаги носят специална емоция. „Откриването, дефилето на всички спортисти – това е нещо много приятно. Имаме традиция да си разменяме значки с другите отбори. Те остават като спомени“, казва Дафовска.

Тя признава, че мотивацията ѝ като състезател идва постепенно – от първите стъпки на почетната стълбичка. „Когато вече си бил трети, после втори, искаш да стигнеш още малко по-нагоре“, споделя тя.

Олимпийското злато днес заема почетно място в хотела на Екатерина Дафовска в Пампорово. Медалът е изложен в стъклена витрина редом с други ценни предмети от богатата ѝ кариера. на.

„Всички моменти, в които съм накарала хората да се гордеят, че са българи, остават за цял живот. Мечтата ми беше да чуя българския химн. Това се случва много рядко, а на Олимпиада е нещо изключително“, казва шампионката.

Екатерина Дафовска слага край на активната си спортна кариера през 2007 г., но остава близо до българския биатлон и до днес. Според нея страната ни разполага с един от най-силните си отбори за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина.

„Те имаха целогодишни лагери и високопланинска подготовка в чужбина. Давам им съвети, успокоявам ги, когато не са в най-добрата си форма, и ги насърчавам да имат куража да дадат най-доброто от себе си. Най-важното на една олимпиада е да са спокойни, концентрирани и да се забавляват – така най-достойно ще представят България“, подчертава тя.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Весела Лечева: Самото участие тук е победа! Успех, прекрасни български спортисти!

Весела Лечева: Самото участие тук е победа! Успех, прекрасни български спортисти!

  • 6 фев 2026 | 10:21
  • 1696
  • 2
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2920
  • 0
Защо Иван Динев слуша "Бяла роза" в Нагано'98 и какво мисли за феномена Иля Малинин

Защо Иван Динев слуша "Бяла роза" в Нагано'98 и какво мисли за феномена Иля Малинин

  • 6 фев 2026 | 09:39
  • 685
  • 0
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

  • 6 фев 2026 | 09:22
  • 598
  • 0
Владимир Зографски: Условията ще окажат голямо влияние

Владимир Зографски: Условията ще окажат голямо влияние

  • 6 фев 2026 | 08:57
  • 1362
  • 0
Днес стартират 25-тите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-тите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6255
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 5892
  • 21
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 6255
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 6422
  • 16
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 11718
  • 63
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 2920
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 5883
  • 4