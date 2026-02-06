Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 11:00: Хулио Веласкес за старта на пролетния полусезон и емоциите след загубата от Лудогорец за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

  • 6 фев 2026 | 10:20
  • 185
  • 0
Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Д-р Пламен Гочев, лекар на националния отбор на България взе участие в последния модул на UEFA Football Doctor Education Programme (FDEP) – водещата образователна програма на УЕФА за лекари, работещи във футбола.

Обучението се проведе в Ереван и събра водещите специалисти в спортната медицина в Европа. След успешно завършване на курса и активно участие в сесията "Teach the Teacher" д-р Гочев беше отличен с първа награда в своята група за най-добра презентация. Признанието е за висок професионализъм, задълбочени медицински познания и умения за представяне и анализ на клинични казуси в контекста на съвременната футболна практика.

"UEFA Football Doctor Education Programme" е ключов елемент в подготовката и повишаването на квалификацията на футболните лекари, като предоставя достъп до най-новите международни стандарти и добри практики в спортната медицина. Отличието на д-р Гочев е доказателство за високото ниво на българската спортна медицина и професионализма на медицинския екип около националния отбор.

С успешното завършване и на трите модула на FDEP д-р Пламен Гочев става третият български лекар, носител на този престижен сертификат, след д-р Здравко Тарълов и д-р Бисер Бочев, също лекари на националния отбор по футбол. Придобитите знания и опит ще бъдат използвани за организиране на специализирани курсове в България и за устойчиво повишаване нивото на футболната медицина в страната.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
  • 339
  • 0
Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 10:12
  • 409
  • 0
Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

  • 6 фев 2026 | 09:04
  • 866
  • 1
Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

  • 6 фев 2026 | 09:00
  • 531
  • 0
Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 420
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Няма лесен противник в турнирните двубои

Петър Кюмюрджиев: Няма лесен противник в турнирните двубои

  • 6 фев 2026 | 08:50
  • 274
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте! Веласкес споделя очакванията си преди старта на втория полусезон в efbet Лига

Очаквайте! Веласкес споделя очакванията си преди старта на втория полусезон в efbet Лига

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 251
  • 0
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 4291
  • 6
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 5216
  • 14
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 9397
  • 55
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 1483
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 3190
  • 2