Окслейд-Чембърлейн още днес минава прегледи

Шотландският футболен клуб Селтик е в напреднали преговори със свободния агент Алекс Окслейд-Чембърлейн, съобщава Sky Sports. Бившият английски национал може да мине медицински изследвания още днес и да подпише с отбора.

За преговорите потвърди лично мениджърът Мартин О'Нийл в началото на седмицата.

Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Окслейд-Чембърлейн записа 198 мача в кариерата си за Арсенал, преди да премине в Ливърпул през 2017 с трансфер на стойност 35 милиона паунда. Той остана шест години при "червените", за които изигра 146 мача и вдигна трофеите във Висшата лига и Шампионската лига.

Изходящият трансфер на Окслейд-Чембърлейн все още е рекорден в историята на Арсенал.

Ливърпул се раздели с халфа през декември 2023 и той премина в турския Бешикташ, където записа 50 мача. Окслейд-Чембърлейн напусна в края на миналото лято, но не успя да осъществи желанието си да заиграе отново за английски клуб.

