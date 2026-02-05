Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Окслейд-Чембърлейн още днес минава прегледи

Окслейд-Чембърлейн още днес минава прегледи

  • 5 фев 2026 | 14:06
  • 787
  • 0
Окслейд-Чембърлейн още днес минава прегледи

Шотландският футболен клуб Селтик е в напреднали преговори със свободния агент Алекс Окслейд-Чембърлейн, съобщава Sky Sports. Бившият английски национал може да мине медицински изследвания още днес и да подпише с отбора.

За преговорите потвърди лично мениджърът Мартин О'Нийл в началото на седмицата.

Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул
Селтик опитва да привлече бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Окслейд-Чембърлейн записа 198 мача в кариерата си за Арсенал, преди да премине в Ливърпул през 2017 с трансфер на стойност 35 милиона паунда. Той остана шест години при "червените", за които изигра 146 мача и вдигна трофеите във Висшата лига и Шампионската лига.

Изходящият трансфер на Окслейд-Чембърлейн все още е рекорден в историята на Арсенал.

Ливърпул се раздели с халфа през декември 2023 и той премина в турския Бешикташ, където записа 50 мача. Окслейд-Чембърлейн напусна в края на миналото лято, но не успя да осъществи желанието си да заиграе отново за английски клуб.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 1864
  • 2
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 1871
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 7317
  • 9
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 3091
  • 12
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 6663
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4583
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 8022
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5523
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7576
  • 87
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 3023
  • 5
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16636
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4775
  • 5