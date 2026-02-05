Популярни
Късни голове спестиха мъките на Щутгарт, който продължава защитата на Купата

  • 5 фев 2026 | 00:59
  • 237
  • 0
Късни голове спестиха мъките на Щутгарт, който продължава защитата на Купата

Отборът на Щутгарт елиминира втородивизионния Холщайн (Кил) след успех с 3:0 и прогресира към 1/2-финалите в турнира за Купата на Германия. Въпреки убедителната победа, тя дойде доста трудно, като всички попадения паднаха през второто полувреме. Головете за крайния успех вкараха Дениз Ундав (56’), Крис Фюрих (89’), Атакан Каразор (90’+2’).

Щутгарт е актуалният носител на трофея, като компания на полуфиналите вече прави предишният победител в надпреварата Байер (Леверкузен). Другите два участника във финалната четворка ще бъдат определени следващата седмица, когато в единия сблъсък играят отборите на Херта (Берлин) и Фрайбург (10.2), а в другия се срещат тимовете на Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг (11.2).

Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия
Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия
