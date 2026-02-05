Късни голове спестиха мъките на Щутгарт, който продължава защитата на Купата

Отборът на Щутгарт елиминира втородивизионния Холщайн (Кил) след успех с 3:0 и прогресира към 1/2-финалите в турнира за Купата на Германия. Въпреки убедителната победа, тя дойде доста трудно, като всички попадения паднаха през второто полувреме. Головете за крайния успех вкараха Дениз Ундав (56’), Крис Фюрих (89’), Атакан Каразор (90’+2’).

DFB-POKAL-HALBFINALE LET’S GOOOOO!

Wir setzen uns mit 3:0 gegen Holstein Kiel durch und stehen zum zweiten Mal in Folge unter den besten Vier im DFB-Pokal.

Ihr seid einfach der Hammer, Jungs! Was für ein Kampf 😤#VfB | #VfB1893 | #DFBPokal | #KSVVfB pic.twitter.com/jsxVKBUsfg — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) February 4, 2026

Щутгарт е актуалният носител на трофея, като компания на полуфиналите вече прави предишният победител в надпреварата Байер (Леверкузен). Другите два участника във финалната четворка ще бъдат определени следващата седмица, когато в единия сблъсък играят отборите на Херта (Берлин) и Фрайбург (10.2), а в другия се срещат тимовете на Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг (11.2).

Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия