Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия

Байер (Леверкузен) се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Германия. "Аспирините" затвърдиха добрата си форма от началото на годината с убедителна победа срещу Санкт Паули с 3:0. Попаденията за домакините отбелязаха Мартен Терие, Патрик Шик и резервата Йонас Хофман.

През повечето време двубоят на "БайАрена" беше равностоен, но гостите не се възползваха от нито едно от положенията си пред вратата на Янис Бласвих. Тимът от Хамбург е в серия от 7 поредин мача без победа във всички турнири и до края на сезона единствената му цел е да запази мястото си в Бундеслигата.

Снимки: Gettyimages