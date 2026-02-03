Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия

Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия

  • 3 фев 2026 | 23:46
  • 69
  • 0
Байер (Леверкузен) е първият полуфиналист в Купата на Германия

Байер (Леверкузен) се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Германия. "Аспирините" затвърдиха добрата си форма от началото на годината с убедителна победа срещу Санкт Паули с 3:0. Попаденията за домакините отбелязаха Мартен Терие, Патрик Шик и резервата Йонас Хофман.

През повечето време двубоят на "БайАрена" беше равностоен, но гостите не се възползваха от нито едно от положенията си пред вратата на Янис Бласвих. Тимът от Хамбург е в серия от 7 поредин мача без победа във всички турнири и до края на сезона единствената му цел е да запази мястото си в Бундеслигата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

Новият лидер в Румъния разгроми отбора на Точката и Чорбаджийски

  • 3 фев 2026 | 22:32
  • 846
  • 0
Арсенал привлече юноша на Тотнъм

Арсенал привлече юноша на Тотнъм

  • 3 фев 2026 | 22:12
  • 1092
  • 0
Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

Новият отбор на Марин Петков претърпя поражение

  • 3 фев 2026 | 22:05
  • 1336
  • 0
Албасете 1:3 Барселона, интригата бързо изчезна

Албасете 1:3 Барселона, интригата бързо изчезна

  • 3 фев 2026 | 22:03
  • 4338
  • 16
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 3 фев 2026 | 21:52
  • 1501
  • 0
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 4114
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 156370
  • 852
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 24561
  • 51
Арсенал 0:0 Челси, само по един точен удар през първото полувреме

Арсенал 0:0 Челси, само по един точен удар през първото полувреме

  • 3 фев 2026 | 21:17
  • 5837
  • 31
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 4114
  • 4
Албасете 1:2 Барселона, интригата е жива

Албасете 1:2 Барселона, интригата е жива

  • 3 фев 2026 | 22:03
  • 4338
  • 16
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 11174
  • 0