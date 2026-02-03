Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Авеш
  3. Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 890
  • 0

Бивш голмайстор на Ботев (Пд), който у нас игра и за Лудагарец, ще продължи кариерата си в португалския елит. Става въпрос за френския нападател Антоан Бароан, който бе представен като ново попълнение в Авеш. 25-годишният играч преминава под наем до края на настоящия сезон от румънския Рапид (Букурещ). Освен това португалският клуб си осигури и правото да откупи правата на Бароан след изтичането на този период.

Припомняме, че след периода си в България, Антоан Бароан подписа договор с швейцарския Винтертур,а известно време след това премина в Рапид (Букурещ).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

  • 3 фев 2026 | 10:35
  • 850
  • 0
Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 9189
  • 5
Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

  • 3 фев 2026 | 09:20
  • 1716
  • 1
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
  • 1665
  • 7
Асеновец се раздели с голмайстора си

Асеновец се раздели с голмайстора си

  • 3 фев 2026 | 08:28
  • 1203
  • 1
Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

  • 3 фев 2026 | 08:14
  • 1596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 21020
  • 80
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 28516
  • 145
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 6153
  • 3
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 2474
  • 4
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 3285
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 10259
  • 18