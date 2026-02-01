Vitality на ZyWoo се наложи над s1mple и BC.Game в IEM Краков

Vitality се наложи с 2:0 (13-8, 13-5) над BC Game след победи на Dust2 и Overpass, като по този начин Матьо "ZyWoo" Ербо и "пчеличките" надиграха тима на друга звезда - Олександър "s1mple" Косталиев в се класираха за полуфинала в група "Б" на ΙΕΜ Краков.

End of the debate ❌ pic.twitter.com/AAsF41qW1d — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) January 31, 2026

Украинският снайперист на BC Game се отличи с най-добро индивидуално представяне за състава си при 27/26 KD и 1.04 рейтинг. Прекрасен двубой обаче изигра победителят Шахар "flameZ" Шушан с 35/26 и 1.65 рейтинг.

Така Vitality ще срещне 3DMAX, a за BC.Game предстои друго тежко препятствие - FaZe.

Снимка: ESL