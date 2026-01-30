Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българският помощник-треньор Денис "Grashog" Христов и неговият GL повалиха датски гранд в Краков

Българският помощник-треньор Денис "Grashog" Христов и неговият GL повалиха датски гранд в Краков

  • 30 яну 2026 | 19:56
  • 286
  • 0
Българският помощник-треньор Денис "Grashog" Христов и неговият GL повалиха датски гранд в Краков

Отборът на GamerLegion, част от щаба на който е българинът Денис "Grashog" Христов, повали гранда HEROIC в решаващ мач за оставане в турнира по Counter-Strike - IEM Краков.

Българският помощник-треньор и компания повалиха датските "герои" с 2:0 (13-7, 13-8), като по този начин продължават борбата си за място към втория етап на турнира в Полша.

Днес от 20:00 часа GL ще срещне друг датски хегемон в историята на заглавието - Astralis - в опита си да се добере до втората фаза и евентуално до голямата награда от 400 000 долара.

Снимка: GamerLegion

Следвай ни:

Още от eSports

(АРХИВ) Елекронните спортове достигат нови висоти през 2026 година

(АРХИВ) Елекронните спортове достигат нови висоти през 2026 година

  • 29 яну 2026 | 18:40
  • 1295
  • 1
Денис "Grashog" Христов и GamerLegion стартираха IEM Краков със загуба

Денис "Grashog" Христов и GamerLegion стартираха IEM Краков със загуба

  • 28 яну 2026 | 17:58
  • 518
  • 0
GamerLegion с Денис "Grashog" Христов с изненадваща загуба в CCT

GamerLegion с Денис "Grashog" Христов с изненадваща загуба в CCT

  • 28 яну 2026 | 10:38
  • 1100
  • 0
Vitality привлече 16-годишна сензация в Tekken

Vitality привлече 16-годишна сензация в Tekken

  • 27 яну 2026 | 18:22
  • 872
  • 0
Турнир на LCK за пръв път ще се проведе извън Южна Корея

Турнир на LCK за пръв път ще се проведе извън Южна Корея

  • 27 яну 2026 | 15:17
  • 536
  • 0
Отборът на Денис "Grashog" Христов се оказа в неудобна ситуация

Отборът на Денис "Grashog" Христов се оказа в неудобна ситуация

  • 27 яну 2026 | 12:41
  • 338
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 63344
  • 115
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 14073
  • 41
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 79565
  • 30
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 22783
  • 77
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 45061
  • 13
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 21473
  • 39