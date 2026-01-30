Българският помощник-треньор Денис "Grashog" Христов и неговият GL повалиха датски гранд в Краков

Отборът на GamerLegion, част от щаба на който е българинът Денис "Grashog" Христов, повали гранда HEROIC в решаващ мач за оставане в турнира по Counter-Strike - IEM Краков.

Българският помощник-треньор и компания повалиха датските "герои" с 2:0 (13-7, 13-8), като по този начин продължават борбата си за място към втория етап на турнира в Полша.

Днес от 20:00 часа GL ще срещне друг датски хегемон в историята на заглавието - Astralis - в опита си да се добере до втората фаза и евентуално до голямата награда от 400 000 долара.

Снимка: GamerLegion