Елекронните спортове достигат нови висоти през 2026 година

Електронните спортове вече отдавна не са само форма на забавление, а разнообразна съвкупност от състезателни дисциплини, в които участват хиляди топ играчи от цял свят. Затова не бива да ни изненадва фактът, че календарът на E-Sports събитията за 2026 г. е по-богат отвсякога и изпълнен с десетки събития буквално всеки месец.

Водещият онлайн букмейкър за залози на електронни спортове, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, обръща внимание на най-големите форуми при геймърите, някои от които раздават наградни фондове за милиони долари.

Още в първите дни на януари стартира първата голяма надпревара - Mobile Legends: Bang Bang World Championship в Индонезия. Началните седмици на 2026-та са свързани и редица регионални надпревари, най-често на тема League of Legends и Valorant. В края на януари стартира и Intel Extreme Masters Kraków 2026 - форум, посветен на почитателите на Counter-Strike 2, който продължава повече от месец и има награден фонд от близо 1 милион долара. Календарът става още по-наситен и интересен в следващите месеци.

DotA 2 е хит от февруари до средата на годината

Defense of the Ancients или просто DotA е една от модерните класики на Esports жанра. А сред най-атрактивните и високо платени турнири през 2026-та са тези, посветени на DotA 2. Играта е истински хит на състезателно ниво през първата половина на годината, като първите турнири с награден фонд до 1 милион долара се провеждат още през февруари в Малта на място, както и на европейско ниво на онлайн принцип. През март форуми от такъв мащаб в офлайн формат се провеждат във Великобритания и Румъния. Серията от силни турнири продължава и след това като част от веригата BLAST Slam.

Май и юни - време за мейджър финали и големи награди

В традиционните отборни спортове сезонът изходът от сезона почти навсякъде се решава през май или юни - тогава стават ясни футболните, баскетболните, хокейните и други шампиони. Градусът на емоциите и залогът при наградите се повишава и в Esports направлението. В този период на годината са насрочени някои от най-важните форуми, които сумират наградни фондове за над 10 милиона долара.



PGL Astana 2026 (Counter-Strike 2) - 7-17 май, $800 хиляди

DreamLeague Season 29 (Dota 2) - 13-24 май, $1 милион, онлайн

CS Asia Championships 2026 (Counter-Strike 2) в Шанхай - 19-24 май, $400 хиляди

RLCS 2026 – Paris Major (Rocket League) - 20-24 май, $354 хиляди

VCT Masters London 2026 (VALORANT) - 6-21 юни, $1 милион

CDL 2026: Stage 4 Major (Call of Duty) в Париж - 25-28 юни, $365 хиляди

Всички тези състезания вече вдигат много сериозно нивото, но всъщност се явяват подготвителен етап за най-голямото събитие на годината.

Световната купа по електронни спортове в Рияд с рекорден награден фонд

Голямото събитие на годината в тази област е Esports World Cup в Рияд. Третото издание на глобалната надпревара ще се проведе отново в столицата на Саудитска Арабия, като продължава повече от месец и половина. Форумът стартира на 6 юли и продължава до 23 август, като в този период ще се проведат 25 състезания на базата на 24 различни електронни игри.

В списъка са най-популярните заглавия като Call of Duty: Black Ops 7, EA Sports FC 26, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, Tekken 8, Valorant и други. На сцената на EWC се завръща Fortnite във версия Reload. Наградният фонд на Esports World Cup за тази година е наистина умопомрачителен - над 75 милиона долара, което вдига още повече след летвата след малко над 70 милиона през 2025-та.

Паралелно с Esports World Cup се провеждат и редица геймърски надпревари на високо ниво. И след края на лятото страстите не стихват, особено когато става дума за най-популярните заглавия на пазара.

Турнири за милиони излизат на дневен ред през есентa

Мащабните състезания на тема DotA 2 продължават и във втората половина на годината, като се предвиждат няколко форума с наградни фондове около милион долара. През есента също така на дневен ред излизат и други хитови заглавия сред електронните игри, в които професионалистите се съревновават за крупни призове.



RLCS 2026 World Championship (Rocket League) - 15-20 септември, $1,2 милиона

PGL Masters Bucharest 2026 (Counter-Strike 2) в Букурещ - 24-31 октомври, $1,25 милиона

ALGS Split 2 Playoffs (Apex Legends) в САЩ - 29 октомври-1 ноември, $2 милиона

Marvel Rivals Ignite 2026: Grand Finals - ноември, $3 051 236

Fortnite Global Championship - ноември-декември, $2 милиона

PUBG Mobile Global Championship 2026 в Турция - ноември-декември, $3 милиона

PGL Major Singapore 2026 - 25 ноември-13 декември, $1,25 милиона

Точните места и дати за провеждане на някои от посочените събития все още се уточняват.

Не забравяме и футболните страсти

Връщаме се в началото на 2026 гoдина, тъй като всъщност през януари настъпва кулминацията на надпреварата на тема FC 26. Добре познатата на феновете ФИФА излъчи новия си стар шампион в лицето на датчанина Андерс Вейргант, който успешно защити своята FC Pro Open титла. Най-популярната футболна игра обаче не спира дотук, като през лятото тя ще бъде в програмата на EWC, а след това започват квалификациите за новото издание - FC 27.

Няма съмнение, че вече става дума за мощна глобална индустрия. А топ геймърите определено не си губят времето с електронни игри - това е техният начин да печелят, да се издържат и дори да станат богати и известни.

Сайт №1 за залози на eSports съветва винаги да се играе максимално разумно и отговорно.

(В материала има продуктово позициониране)