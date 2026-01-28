Популярни
  Sportal.bg
  eSports
  3. Денис "Grashog" Христов и GamerLegionстартираха IEM Краков със загуба

Денис "Grashog" Христов и GamerLegionстартираха IEM Краков със загуба

  • 28 яну 2026 | 17:58
  • 203
  • 0
Турският отбор на Aurora надигра с 2:0 (13-5, 13-7) GamerLegion, помощник-треньор на който е Денис "Grashog" Христов в първия мач от турнира по Counter-Strike - IEM Краков. Така GL допусна втора загуба за днес, след като по-рано отпадна от CCT.

И двете карти - Nuke и Dust 2, стартираха равностойно, но класата и опитът на Исмаилчан "XANTARES" Дьорткардеш и компания се оказа решаващ за тяхната победа. Така българският наставник и съотборниците му ще срещнат HEROIC утре от 15:00 ч. в потока на загубилите.

Снимка: HLTV

