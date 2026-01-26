Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Близо 1 милион долара годишно струва поддръжката на отбор по електронни спортове

Близо 1 милион долара годишно струва поддръжката на отбор по електронни спортове

  • 26 яну 2026 | 12:30
  • 90
  • 0
Близо 1 милион долара годишно струва поддръжката на отбор по електронни спортове

Основателят на CYBERSHOKE Ерик "shoke" Шоков разкри, че поддръжката на CS2 отбора е струвала на организацията близо 1 милион долара за период от две години и половина.

Сумата включва заплати, трансферни разходи и допълнителни оперативни разходи.

Следвай ни:

Още от eSports

PARIVISION тотално надигра Falcons и триумфира в BLAST Bounty

PARIVISION тотално надигра Falcons и триумфира в BLAST Bounty

  • 25 яну 2026 | 21:53
  • 1068
  • 0
Aurora е на върха по Mobile Legends след триумф на M7 WC

Aurora е на върха по Mobile Legends след триумф на M7 WC

  • 25 яну 2026 | 19:04
  • 798
  • 0
Българите от ACEND пожъна важен успех в A1 Gaming League

Българите от ACEND пожъна важен успех в A1 Gaming League

  • 25 яну 2026 | 17:18
  • 601
  • 0
Liquid излиза на IEM Краков без NAF

Liquid излиза на IEM Краков без NAF

  • 25 яну 2026 | 14:32
  • 1691
  • 0
PARIVISION е вторият финалист на BLAST Bounty

PARIVISION е вторият финалист на BLAST Bounty

  • 24 яну 2026 | 23:20
  • 1984
  • 0
LNG обяви състава си за 2025

LNG обяви състава си за 2025

  • 24 яну 2026 | 21:16
  • 1505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 16439
  • 31
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 19560
  • 8
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 13464
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 13382
  • 3
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 16804
  • 29
Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 8576
  • 2