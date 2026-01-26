Близо 1 милион долара годишно струва поддръжката на отбор по електронни спортове

Основателят на CYBERSHOKE Ерик "shoke" Шоков разкри, че поддръжката на CS2 отбора е струвала на организацията близо 1 милион долара за период от две години и половина.
Сумата включва заплати, трансферни разходи и допълнителни оперативни разходи.
CYBERSHOKE Esports budget over ~2.5 years:— Erik Shokov (@shokeCS) January 25, 2026
Salaries & compensation — $504,411
Player buyouts — $181,700
Team house rent — $126,625
Bootcamps — $48,568
LAN travel — $19,000
Taxes & legal — $49,040
Jerseys — $8,921, psychologist — $4,400
Total: $942,675 pic.twitter.com/7zMbT0hi9t
