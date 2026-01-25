Популярни
PARIVISION тотално надигра Falcons и триумфира в BLAST Bounty

  • 25 яну 2026 | 21:53
  • 269
  • 0
PARIVISION тотално надигра Falcons и триумфира в BLAST Bounty

Отборът на PARIVISION тотално надигра Falcons и вдигна трофея от първия сезон на Counter-Strike турнира BLAST Bounty в Малта. Руските състезатели победиха "соколите" с 3:0 (13-9, 13-11, 13-11).

Състезателите на PARIVISION се оказаха по-силни на всичките три карти - Mirage, Dust 2 и Inferno, като с най-добър резултат бе Емил "nota" Москвитин, който записа K/D от 60/36 и 1.50 рейтинг.

Така PARIVISION си спечели над 250 000 долара от наградния фонд, а с малко над $70 000 си тръгнаха от организацията от Саудитска Арабия - Falcons.

Все пак заради безапелационната си игра през турнира Никола "NiKo" Ковач стана MVP на шампионата според HLTV.

Снимка: BLAST

