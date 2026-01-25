Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Liquid излиза на IEM Краков без NAF

Liquid излиза на IEM Краков без NAF

  • 25 яну 2026 | 14:32
  • 242
  • 0
Liquid излиза на IEM Краков без NAF

Team Liquid обяви, че Кийт "NAF" Маркович няма да участва на IEM Краков поради спешни семейни причини.

На негово място тимът ще разчита на германеца Карим "Krimbo" Муса. "Кончетата" ще стартират участието си в турнира срещу Ninjas in Pyjamas.

Следвай ни:

Още от eSports

PARIVISION е вторият финалист на BLAST Bounty

PARIVISION е вторият финалист на BLAST Bounty

  • 24 яну 2026 | 23:20
  • 1892
  • 0
LNG обяви състава си за 2025

LNG обяви състава си за 2025

  • 24 яну 2026 | 21:16
  • 1470
  • 0
Falcons надхитри Vitality и се класира на финал в BLAST Bounty

Falcons надхитри Vitality и се класира на финал в BLAST Bounty

  • 24 яну 2026 | 20:13
  • 748
  • 0
Acend се спъна на крачка от класиране в CCT

Acend се спъна на крачка от класиране в CCT

  • 24 яну 2026 | 17:48
  • 452
  • 0
Wildcard представи Джейдън "HexT" Постма

Wildcard представи Джейдън "HexT" Постма

  • 24 яну 2026 | 11:07
  • 446
  • 0
Чудесно представяне на Славен "AwaykeN" Любенов приближи Acend до CCT турнир

Чудесно представяне на Славен "AwaykeN" Любенов приближи Acend до CCT турнир

  • 23 яну 2026 | 19:51
  • 611
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2710
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 34364
  • 69
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 28066
  • 27
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 22055
  • 30
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 14479
  • 40
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9154
  • 1