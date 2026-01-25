Liquid излиза на IEM Краков без NAF

Team Liquid обяви, че Кийт "NAF" Маркович няма да участва на IEM Краков поради спешни семейни причини.
На негово място тимът ще разчита на германеца Карим "Krimbo" Муса. "Кончетата" ще стартират участието си в турнира срещу Ninjas in Pyjamas.
Due to urgent family matters, NAF will not be attending IEM Krakow. Our full support is with him & his family during this time, and we kindly ask that his privacy be respected.— Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) January 24, 2026
In the meantme, Krimbo will be stepping in until NAF is able to return to the active roster. We thank…
