Falcons надхитри Vitality и се класира на финал в BLAST Bounty

Отборът на Falcons надигра Vitality с 2:1 (13-10, 4-13, 13-6) и се класира на големия финал на първия важен турнир по Counter-Strike за годината - BLAST Bounty Season 1. По този начин "соколите" са първия финалист в шампионата, а вторият ще бъде определен от двойката PARIVISION - FURIA.

Двубоят стартира на Inferno с победа за организацията от Саудитска Арабия след равностойна карта №1. След това обаче "пчеличките" се завърнаха убедително на Anubis, за да може Falcons да ги отнесат на Mirage за крайното 2:1.

Младият снайперист Иля "m0NESY" Осипов бе на върха за победителите с 54 елиминации, въпреки че най-добра статистика имаше Шахар "flameZ" Шушан от Vitality с 49/41 и 1.37 рейтинг.

Снимка: HLTV