Чудесно представяне на Славен "AwaykeN" Любенов приближи Acend до CCT турнир

Българите от Acend се справиха с отбора на Bebop в мач от квалификацията за турнира по Counter-Strike - CCT Season 3 Europe Series 14. "Лъвовете" спечелиха с общ резултат 2:1 (16-12, 14-16, 13-9).

There were some close calls and a lot of sweat, but we take the series 2-1 🤘



Well played to Bebop



We move on to to the Single Elimination Bracket in high spirits pic.twitter.com/gROO2sYn18 — ACEND CLUB (@AcendClub) January 23, 2026

Родните геймъри изиграха страхотен двубой и на трите карти, въпреки че загубиха на Mirage. Overpass и Dust 2 все пак се оказаха достатъчни, за да се класира тимът към Single Elimination потока.

С най-добра статистика за петицата се оказа Славен "AwaykeN" Любенов, записвайки 72 фрага и 1.39 рейтинг.

Снимка: Acend Club