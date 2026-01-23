Чудесно представяне на Славен "AwaykeN" Любенов приближи Acend до CCT турнир

Българите от Acend се справиха с отбора на Bebop в мач от квалификацията за турнира по Counter-Strike - CCT Season 3 Europe Series 14. "Лъвовете" спечелиха с общ резултат 2:1 (16-12, 14-16, 13-9).
Родните геймъри изиграха страхотен двубой и на трите карти, въпреки че загубиха на Mirage. Overpass и Dust 2 все пак се оказаха достатъчни, за да се класира тимът към Single Elimination потока.
С най-добра статистика за петицата се оказа Славен "AwaykeN" Любенов, записвайки 72 фрага и 1.39 рейтинг.
Снимка: Acend Club