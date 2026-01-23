Liquid с проблеми в топ лейн преди началото на сезона

Северноамериканското първенство по League of Legends - LCS, продължава да се бори с визови проблеми преди старта на сезона, който започва на 24 януари. След принудителни промени в съставите на LYON и Dignitas, подобна ситуация засяга и Team Liquid.
Корейският топлейнър Парк "Morgan" Ру-хан все още очаква издаване на виза, което кара Liquid да се подготвя за началото на сезона с алтернативи в лицето на Philip и Horder. Все пак остава шанс Morgan да бъде на разположение още за откриващия мач срещу Cloud9.
Снимка: Team Liquid