Добруджа продаде играч в Индонезия

ПФК Добруджа осъществи изходящ трансфер на Лукас Кардозо във ФК Малут Юнайтед, които се състезават в суперлига Индонезия.

"След проведени разговори и предложение за подновяване на договора, футболистът взе решение да не преподпише с нашия клуб. Това остави ПФК Добруджа без друга реална алтернатива, освен да пристъпи към трансфер, с цел да защити интересите на клуба и да осигури стабилност за бъдещето.Благодарим на Лукас Кардозо за времето, което прекара с екипа на Добруджа, и му пожелаваме успех в следващото предизвикателство в кариерата му", написаха от клуба.