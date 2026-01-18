Популярни
Добруджа продаде играч в Индонезия

  • 18 яну 2026 | 11:19
  • 673
  • 0

ПФК Добруджа осъществи изходящ трансфер на Лукас Кардозо във ФК Малут Юнайтед, които се състезават в суперлига Индонезия.

"След проведени разговори и предложение за подновяване на договора, футболистът взе решение да не преподпише с нашия клуб. Това остави ПФК Добруджа без друга реална алтернатива, освен да пристъпи към трансфер, с цел да защити интересите на клуба и да осигури стабилност за бъдещето.Благодарим на Лукас Кардозо за времето, което прекара с екипа на Добруджа, и му пожелаваме успех в следващото предизвикателство в кариерата му", написаха от клуба.

